Júnior Santos volta a se machucar em um treinamento e vira desfalque no Atlético-MG

A bruxa anda solta para os lados de Júnior Santos. Contratado do Botafogo para formar trio ofensivo com Hulk e Rony no Atlético-MG, o atacante não consegue se livrar das lesões em Belo Horizonte. O camisa 37 foi diagnosticado com uma lesão muscular na coxa direita, perde o jogo desta quinta diante do Deportes Iquique pela Sul-Americana e ficará mais algumas semanas em tratamento.

"O atacante Júnior Santos se queixou de dores na virilha durante o treino desta quarta-feira e exames de imagem confirmaram a lesão muscular na coxa direita. O jogador já iniciou o tratamento na fisioterapia. Desejamos uma boa recuperação!", anunciou o Atlético em nota.

Júnior Santos fez quatro jogos pelo clube no começo da temporada, até sofrer um problema no tendão da panturrilha durante um treinamento. Ficou sem atuar desde o jogo com o Itabirito, do dia 12 de fevereiro, fazendo tratamento para tentar retornar na fase final do Campeonato Mineiro.

Acabou fora das semifinais e da decisão diante do América-MG, mas estava empolgado após ter sido liberado para voltar a atuar no Brasileirão e na Copa Sul-Americana. Foram três jogos saindo do banco de reservas, contra Grêmio e São Paulo na Série A, e diante do Cienciano, pela competição continental.

Cada vez mais ganhando ritmo para brigar pela vaga de titular com Cuello, Júnior Santos mais uma vez acusa um problema diante de um treinamento, se tornando desfalques ao técnico Cuca por tempo indeterminado.