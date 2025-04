Bia Haddad sofre a 7ª derrota seguida e Brasil perde da República Checa na Billie Jean King Cup

O Brasil começou com derrota na fase qualificatória da Billie Jean King Cup. Nesta quinta-feira, a equipe nacional foi superada nos dois jogos de simples contra a República Checa, na casa das adversárias, em Ostrava. Laura Pigossi chegou a levar um "pneu" no primeiro jogo, o que também aconteceu com Beatriz Haddad Maia, que acumulou sua sétima derrota consecutiva no circuito.

Principal tenista do País, Bia disputou a segunda partida do confronto, válido pelo Grupo B da competição considerada a Copa do Mundo do tênis feminino. E a número 17 do mundo não resistiu à local Linda Noskova, 33ª do ranking, pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/0.

As duas tenistas já haviam se enfrentado uma única vez no circuito, em 2022, com vitória da brasileira. Bia, contudo, voltou a repetir as atuações abaixo do esperado. No set inicial, ainda fez um duelo equilibrado contra a rival checa. No entanto, sofreu forte queda de rendimento na segunda parcial, quando não conseguiu vencer um game sequer.

Noskova aproveitou o apoio da torcida e o estilo de jogo, mais favorável à quadra dura e coberta de Ostrava, para se impor com facilidade - as brasileiras costumam jogar melhor no saibro, considerado mais lento.

Bia não vence uma partida em simples desde janeiro, quando faturou duas vitórias seguidas na chave do Aberto da Austrália. Desde a eliminação no primeiro Grand Slam do ano, ela acumulou cinco derrotas em estreias no circuito.

No primeiro jogo do dia, Laura Pigossi foi superada por Marie Bouzkova, 58ª do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 7/6 (7/4). A tenista número dois do Brasil no confronto começou mal a partida, porém reagiu no segundo set, fazendo um duelo equilibrado. Laura chegou a sacar para fechar a parcial por duas vezes, sem sucesso.

Com o apoio da torcida, Bouzkova devolveu as duas quebras de saque, igualou o set e forçou a disputa do tie-break, quando fez valer a maior experiência em partidas de alto nível no circuito.

As duas derrotas já definiram o revés brasileiro diante das checas. Mas, pelas regras do novo formato do torneio, as duas equipes ainda se enfrentarão numa partida de duplas, com Bia Haddad e Luisa Stefani contra Dominika Salkova e Tereza Valentova. O jogo vale pontos para a disputa do grupo.

A equipe brasileira volta a jogar nesta sexta-feira, no mesmo formato, contra a Espanha, que não terá sua principal tenista, Paula Badosa. O time europeu terá como principais atletas Jessica Bouzas Maneiro (69ª do ranking), Sara Sorribes Tormo (85ª) e Cristina Bucsa (94ª).

A Billie Jean King Cup conta com novo formato neste ano para acompanhar a Copa Davis. A fase classificatória tem 18 equipes divididas em seis grupos de três nações cada. Somente os vencedores de cada chave vão avançar à fase final, a ser disputada em Shenzhen, na China, em novembro. A anfitriã China e a Itália, atual campeã, já estão garantidas nas finais.