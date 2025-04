Mundial de Clubes: Brasil é 2º país que mais compra ingressos; veja jogos mais procurados

A dois meses do início do Mundial de Clubes, o Brasil é o segundo país com mais ingressos vendidos para as partidas nos Estados Unidos. Apenas residentes do país-sede adquiriram mais entradas do que os brasileiros para o torneio, que contará com o formato inédito a partir deste ano. Além disso, na lista de jogos mais procurados pelos torcedores, o duelo entre Flamengo e Chelsea aparece no ranking no top 5.

Os números foram revelados pela Fifa nesta quinta-feira. Ao todo, torcedores de 130 países adquiriram ao menos um ingresso para a competição. A posição do Brasil não surpreende, já que lidera o Mundial de Clubes no número de representantes - quatro times, sendo eles Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras.

Além do Brasil, a Argentina, outro país sul-americano, fecha o top 3 dos países com o maior número de interessados na competição. O ranking completo conta com: Estados Unidos, Brasil, Argentina, México, Canadá, Alemanha, Arábia Saudita, França, Japão e Espanha.

O duelo Flamengo x Chelsea foi o terceiro com mais ingressos vendidos no torneio. Antes dele, na primeira e segunda posição, aparecem os duelos do Boca Juniors com equipes europeias: na liderança, o confronto com o Bayern de Munique, no Hard Rock Stadium, em Miami; em segunda lugar, Boca x Benfica, no mesmo estádio, na estreia dos argentinos na fase de grupos.

Flamengo e Chelsea se enfrentarão no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, pela segunda rodada do Grupo D. Fechando o top 5, aparecem dois compromissos do Real Madrid, pela primeira e terceira rodada da fase de grupos. Na quarta posição, Real Madrid e Al-Hilal, em Miami, e que marca o reencontro dos clubes desde a final do Mundial de Clubes de 2022 - triunfo dos merengues, por 5 a 3.

Na última posição do ranking, o Real encara o RB Salzburg, na Filadélfia. As equipes já se enfrentaram neste ano, pela primeira fase da Liga dos Campeões, em goleada dos galácticos por 5 a 1. A Fifa não revelou a quantidade de ingressos comercializada para cada partida, mas os cinco duelos já estavam com a primeira carga de entradas esgotada.

"É um modelo inédito de competição que, com certeza, atrai a atenção dos torcedores brasileiros. É a chance de ver o time do coração enfrentando gigantes do futebol mundial. O fato de ser realizado em um país que conta com uma estrutura moderna em termos de turismo, com opções qualificadas de transporte, hospedagem e alimentação, facilita e amplia ainda mais o potencial dessas iniciativas", afirmou Joaquim Lo Prete, Country Manager da Absolut Sport no Brasil, agência parceira oficial do Botafogo e que está comercializando pacotes para os jogos das equipes brasileiras no Mundial.

O campeão do Mundial de Clubes neste ano vai receber até US$ 125 milhões (R$ 712,43 mi), enquanto Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo vão embolsar US$ 15,2 milhões (R$ 86,6 mi) somente para participar do torneio. Ao todo, a entidade irá pagar US$ 1 bilhão (R$ 5,7 bi aproximadamente) às equipes que vão jogar a competição nos Estados Unidos.

"O modelo de distribuição está de acordo com o mais alto nível do futebol de clubes que o Mundial de Clubes representa e constitui o maior prêmio em dinheiro para uma competição de futebol que inclui uma fase de grupos e uma fase eliminatória composta por sete partidas, com um pagamento potencial de US$ 125 milhões para o vencedor", disse Gianni Infantino, presidente da Fifa, em comunicado.

A competição será disputada em 12 cidades dos EUA, entre 15 de junho a 13 de julho. Os ingressos estão à venda no site oficial da Fifa e a entidade disponibilizou uma nova carga a partir desta quinta-feira. Os pacotes contemplam aqueles que dão direito à prioridade na compra de entradas para a Copa do Mundo de 2026, que acontecerá no Canadá, EUA e México.

Jogos mais vendidos do Mundial de Clubes 2025

(20/06) Bayern de Munique x Boca Juniors - Hard Rock Stadium

(16/06) Boca Juniors x Benfica - Hard Rock Stadium

(20/06) Flamengo x Chelsea - Lincoln Financial Field

(18/06) Real Madrid x Al-Hilal - Hard Rock Stadium

(26/06) RB Salzburg x Real Madrid - Lincoln Financial Field