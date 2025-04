Athletico-PR vence, aumenta pressão no Criciúma e segue 100% na Série B

O Athletico-PR vem honrando seu status de favorito ao acesso e manteve os 100% de aproveitamento na Série B do Campeonato Brasileiro, ao derrotar o Criciúma por 2 a 1, nesta quinta-feira, na Ligga Arena, em Curitiba, pela 2ª rodada. Com o resultado, o time paranaense chegou a seis pontos em dois jogos e confirmou o bom início na competição diante de sua torcida.

Já o Criciúma, recém-rebaixado à Série B, vem decepcionando, assim como foi no Campeonato Catarinense e aparece na lanterna, sem ter somado nenhum ponto, aumentando a pressão sobre o técnico Zé Ricardo.

Empurrado por sua torcida, o Athletico começou o jogo em ritmo acelerado e logo assumiu o controle das ações. Aos oito minutos, Palacios foi à linha de fundo e cruzou com precisão para Alan Kardec, que apareceu bem no lance e testou com perigo, embora a bola tenha saído à esquerda do gol.

A pressão inicial assustou o Criciúma, que tentou responder na bola parada: após cobrança de falta, Morelli arriscou uma bicicleta, e a finalização passou pela linha de fundo. Mesmo com a tentativa de reação catarinense, o Athletico manteve o domínio e foi recompensado aos 21. Em mais uma boa jogada de Palacios pela direita, o cruzamento encontrou novamente Alan Kardec, que cabeceou firme no canto esquerdo, sem chances para o goleiro.

Com volume ofensivo e intensidade, o time paranaense seguiu criando oportunidades e por pouco não ampliou a vantagem, mas o Criciúma resistiu e foi para o intervalo em desvantagem mínima.

O segundo tempo começou mais truncado, com o Athletico encontrando dificuldades para manter o ritmo da etapa inicial e o Criciúma equilibrando as ações. Com as defesas mais ajustadas, as chances de gol diminuíram até que, aos 30, Marcelo Hermes brilhou. Em cobrança de falta perfeita, o lateral-esquerdo bateu com categoria e acertou o ângulo de Mycael, empatando a partida com um golaço e inflamando o time carvoeiro.

A igualdade no placar forçou o Athletico a sair mais para o ataque, e a equipe conseguiu retomar a vantagem aos 38. Após cobrança de escanteio, Giuliano subiu bem e testou firme, obrigando Kauã a fazer grande defesa. No rebote, Palacios, atento e bem posicionado, empurrou para as redes e fez o segundo dos donos da casa.

O Athletico volta a campo na terça-feira, às 19h, diante do Cuiabá, na Arena Pantanal, em Cuiabá. Na quinta, às 20h, o Criciúma recebe o Operário, no Heriberto Hülse, em Criciúma.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR 2 X 1 CRICIÚMA

ATHLETICO-PR - Mycael; Palacios, Habraão, Léo e Fernando; Raul, Felipinho (Patrick) e Zapelli (Giuliano); Velasco (Isaac), Alan Kardec (Renan Peixoto) e Luiz Fernando (Falcão). Técnico: Maurício Barbieri.

CRICIÚMA - Kauã Moroso; Léo Alaba, Rodrigo, Luciano Castán e Marcelo Hermes; Matheus Trindade (Hudson), Morelli (Jhonata Robert) e Fellipe Mateus (Juninho); Talisson (Gabriel Barros), Popó (Neto Pessoa) e Diego Gonçalves. Técnico: Zé Ricardo.

GOLS - Alan Kardec, aos 21 minutos do primeiro tempo. Marcelo Hermes, aos 30, e Palacios, aos 38 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Léo e Patrick (Athletico); Luciano Castán e Rodrigo (Criciúma).

ÁRBITRO - Paulo Cesar Zanovelli.

RENDA - R$ 267.355,00.

PÚBLICO - 15.390 torcedores.

LOCAL - Ligga Arena, em Curitiba (PR).