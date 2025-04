Atlético-MG e Fluminense goleiam em casa; Vitória empata pela Sul-Americana

Três times brasileiros entraram em campo nesta quinta-feira dando sequência para a segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Estreando dentro de casa, o Atlético-MG goleou o Deportivo Iquique-CHI, por 4 a 0, com um primeiro tempo fulminante. Enquanto o Fluminense, diante da torcida, atropelou o San José-BOL, por 5 a 0, no Maracanã, e manteve o 100%. Já o Vitória foi até a Argentina e empatou sem gols diante do Defensa y Justicia-ARG.

Com um minuto de bola rolando, em linda jogada coletiva, com apenas oito toques, Rony abriu o placar, completando de carrinho o cruzamento de Natanael. Logo depois, aos nove, Arana sofreu pênalti e Hulk não desperdiçou. Antes de ir para o intervalo, Natanael deixou sua marca. Scarpa ainda teve um gol anulado. Na segunda etapa, também de pênalti, desta vez foi a vez de Gustavo Scarpa converter e fechar a goleada mineira.

Com o placar elástico, o Atlético-MG chegou a quatro pontos e lidera o Grupo H devido ao saldo de gols, ultrapassando o Caracas-VEN (4 a 1). O Cienciano-PER, com dois, é o terceiro, enquanto o Iquique ainda não pontuou.

A partida foi disputada com os portões fechados, devida uma punição por uso de sinalizadores na partida contra o River Plate-ARG, nas semifinais da edição passada. Como é reincidente, o clube foi penalizado por dois jogos, sendo o primeiro contra o Iquique e o próximo, diante do Caracas-VEN, pela quinta rodada.

Empolgado sob o comando de Renato Gaúcho e mesmo com o time alternativo, o Fluminense não tomou conta do San José. Na primeira etapa, o grande nome foi Everaldo. O centroavante marcou dois gols, ou melhor, golaços. Primeiro girou na entrada da área e acertou o ângulo. Depois, completou de voleio o cruzamento de Samuel Xavier. Na segunda etapa, Serna pegou o rebote e fez o terceiro. Entrando no lugar de Everaldo, Cano aumentou sua artilharia e marcou mais dois gols em cinco minutos em campo, fechando a goleada.

Com o resultado, o time carioca lidera o Grupo F com seis pontos, enquanto o rival é lanterna com apenas um. A chave ainda tem o Once Caldas, com três e o Unión Española, com um.

No Estádio Norberto "Tito" Tomaghello, Defensa y Justicia e Vitória fizeram um jogo de poucas emoções. Apesar de terem muita transpiração e um duelo movimentado, ambos pecaram na hora das conclusões e criaram poucas chances claras de gols. A melhor chance do time brasileiro saiu dos pés de Carlos Eduardo, já na segunda etapa, para fora.

Com o resultado, os dois times chegaram aos dois pontos, mantendo o Grupo B totalmente embolado - todos os quatro jogos do grupo terminaram empatados até aqui. Universidad Católica (EQU) e Cerro Largo (URU) completam a chave.

JOGOS DESTA QUINTA-FEIRA

Defensa y Justicia-ARG 0 x 0 Vitória

Fluminense 5 x 0 GV San José-BOL

Atlético-MG 4 x 0 Deportivo Iquique-CHI