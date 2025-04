Liverpool encerra 'novela' e estende contrato de Salah até 2027

A direção do Liverpool encerrou a "novela" e anunciou nesta sexta-feira a aguardada renovação do contrato de Mohamed Salah. As negociações se arrastaram ao longo dos últimos meses e a torcida chegou a temer pela saída do atacante egípcio. Mas as partes chegaram a um acordo e o astro estendeu seu vínculo com o clube inglês até junho de 2027.

Com o acerto, o jogador de 32 anos vai completar 10 anos no time onde fez história nos últimos anos, com títulos de peso além de marcas individuais. Salah era um dos três jogadores mais icônicos do elenco que tinha contrato somente até o fim da atual temporada europeia, em junho. Os outros são o zagueiro Virgil van Dijk e o lateral Trent Alexander-Arnold, este perto de ser anunciado como futuro reforço do Real Madrid.

"É claro que estou muito animado. Temos uma grande equipe agora. Antes também tínhamos uma grande equipe. Mas eu assinei porque acho que temos a chance de ganhar outros troféus e desfrutar do meu futebol", comentou o experiente atacante. "É ótimo, tive meus melhores anos aqui. Joguei oito anos, espero que sejam 10. Estou curtindo minha vida aqui, curtindo meu futebol. Tive os melhores anos de minha carreira."

Salah se tornou um dos símbolos da grande fase vivida pelo tradicional clube inglês nos últimos anos, principalmente sob o comando do técnico Jürgen Klopp, substituído por Arne Slot a partir da atual temporada. O egípcio foi protagonista do time nos oito títulos que conquistou pelo Liverpool, incluindo a Liga dos Campeões em 2018/2019 e o Campeonato Inglês de 2019/2020, o que encerrou um jejum de 30 anos para o time.

Além disso, Salah obteve feitos individuais desde que chegou ao clube, em 2017. Foram 243 gols em 394 partidas, o que o coloca em terceiro lugar na lista dos maiores artilheiros de todos os tempos do Liverpool - está atrás apenas de Ian Rush e Roger Hunt. Salah foi artilheiro do Campeonato Inglês, sozinho ou empatado com adversários, em três temporadas. Foi eleito o jogador do ano da liga por duas vezes, entre outros feitos.

Atual artilheiro do Inglês, com 27 gols, e também líder de assistências (17), Salah se tornou ainda mais decisivo na atual temporada, ajudando o Liverpool a se aproximar de mais um título nacional. O time tem 11 pontos de vantagem no primeiro lugar da tabela, faltando sete rodadas para o fim do campeonato.

"Gostaria de dizer (aos torcedores) que estou muito, muito feliz por estar aqui", disse Salah, que posou para fotos sentado num "trono" sobre o gramado do Anfield. "Assinei contrato aqui porque acredito que podemos ganhar muitos troféus juntos. Continuem nos apoiando e daremos o nosso melhor, e espero que no futuro ganhemos mais troféus."

O técnico Arne Slot disse que já sabia que Salah provavelmente permaneceria no Liverpool, apesar de declarações de insatisfação do próprio egípcio, alegando que o clube não o procurava para negociar a renovação. "Mo Salah é um jogador tão bom que, como agente livre, ele pode ir provavelmente para todos os clubes do mundo, para onde quiser. Mas ele ficou em nosso clube."