Timberwolves vencem confronto direto com Grizzlies e dão fôlego a Warriors na NBA

Com a proximidade dos playoffs, a disputa na Conferência Oeste da NBA esquenta a cada noite de jogos. Nesta quinta, Memphis Grizzlies e Minnesota Timberwolves fizeram um duelo direto e equilibrado, na casa do primeiro, em busca das últimas vagas no mata-mata. E os visitantes levaram a melhor, por 141 a 125, o que deu fôlego ao Golden State Warriors, outro time que vive momento de tensão nesta reta final da temporada regular.

O resultado causou um empate triplo, com Timberwolves, Grizzlies e Warriors exatamente com o mesmo retrospecto: 47 vitórias e 33 derrotas. O Golden State segue à frente dos rivais, no sexto lugar, pelos critérios de desempate. Está, portanto, temporariamente com a última vaga direta aos playoffs. Os rivais iriam para o play-in, a repescagem, se a temporada tivesse sido encerrada na quinta.

O resultado em Memphis, além de manter os Timberwolves no oitavo posto, aliviou a pressão sobre os Warriors, que deixariam a zona de classificação em caso de vitória dos anfitriões. Mas, do trio, os Wolves vivem o melhor momento, com seis triunfos nos últimos sete jogos. Já o Golden State vive momento de oscilação, colocando em risco até mesmo a vaga no mata-mata.

A importante vitória fora de casa foi liderada pelos 44 pontos de Anthony Edwards, sendo 18 deles no decisivo terceiro quarto, período em que os visitantes bateram recorde da franquia. Foram 52 pontos somente neste quarto, decisivo para a vitória. Julius Randle contribuiu com um "double-double" de 31 pontos e 10 rebotes.

Pelos Grizzlies, o destaque foi Ja Morant e seus 36 pontos. Desmond Bane anotou 28 enquanto Jaren Jackson Jr. registrou 23 pontos.

Pela Conferência Leste, o líder Cleveland Cavaliers foi batido pelo Indiana Pacers por 114 a 112, diante de sua torcida. Tyrese Haliburton e Aaron Nesmith lideraram os visitantes. O primeiro se aproximou de um "triple-double", com seus 23 pontos, 10 assistências e oito rebotes. Nesmith registrou 22 pontos.

A temporada regular da NBA será encerrada no domingo. No dia 15, próxima terça-feira, tem início o play-in, que dará as últimas vagas nos playoffs, marcado para começar no dia 19. As finais da competição vão começar no dia 5 de junho.

Confira os resultados da noite desta quinta-feira:

Detroit Pistons 115 x 106 New York Knicks

Indiana Pacers 114 x 112 Cleveland Cavaliers

Brooklyn Nets 109 x 133 Atlanta Hawks

Milwaukee Bucks 136 x 111 New Orleans Pelicans

Memphis Grizzlies 125 x 141 Minnesota Timberwolves

Acompanhe os jogos desta sexta-feira:

Philadelphia 76ers x Atlanta Hawks

Detroit Pistons x Milwaukee Bucks

Indiana Pacers x Orlando Magic

Boston Celtics x Charlotte Hornets

New York Knicks x Cleveland Cavaliers

New Orleans Pelicans x Miami Heat

Chicago Bulls x Washington Wizards

Dallas Mavericks x Toronto Raptors

Minnesota Timberwolves x Brooklyn Nets

Denver Nuggets x Memphis Grizzlies

Utah Jazz x Oklahoma City Thunder

Portland Trail Blazers x Golden State Warriors

Sacramento Kings x Los Angeles Clippers

Phoenix Suns x San Antonio Spurs

Los Angeles Lakers x Houston Rockets