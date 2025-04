Confusão com mortos na Libertadores repercute mundo afora: 'Trágica debandada no Chile'

Colo-Colo e Fortaleza jogaram apenas 24 minutos da segunda etapa da partida pela Libertadores, quando o jogo foi interrompido inicialmente. Uma confusão começou nos arredores do estádio Monumental de Santiago, entre torcedores chilenos e a polícia e se estendeu para dentro de campo. Por falta de segurança, o duelo foi cancelado após duas horas de espera.

O caos foi instaurado a partir dos 24 minutos do segundo tempo. Revoltados com a mortes de um adolescente de 13 anos e uma jovem de 18, ocorridas do lado de fora do estádio, torcedores do Colo-Colo romperam a barreira de acrílico que separa a arquibancada do campo e invadiram o gramado. Jogadores do Fortaleza e os membros da equipe de arbitragem precisaram correr para os vestiários.

Segundo o jornal La Tercera, do Chile, indivíduos desconhecidos invadiram a área de futebol juvenil do Colo-Colo e roubaram as camisas e materiais esportivos usados em treinos e partidas, além de vandalizarem o ginásio onde eles fazem seus treinamentos físicos. O caso será julgado pela Comissão Disciplinar da Conmebol. Na condição de mandante, o Colo-Colo pode perder o jogo e ser determinado o placar de 3 a 0 a favor do Fortaleza, conforme prevê o regulamento.

Na mídia internacional, o episódio desta quinta-feira teve grande repercussão, para além de Chile e Brasil. Na Espanha, Marca, As e Mundo Deportivo, três dos maiores jornais do país, repercutiram o caso. "Trágica debandada de torcedores que custou a vida de duas pessoas", reportou a terceira publicação.

Ainda na Península Ibérica, o jornal português A Bola também repercutiu a confusão no duelo entre Colo-Colo e Fortaleza. Na Inglaterra, o mesmo ocorreu com a BBC. Ambos creditaram as informações aos periódicos brasileiros e chilenos na cobertura do caso.

De acordo com o promotor Francisco Morales, uma investigação está em andamento para determinar se um carro de polícia esteve envolvido na morte. Ele afirmou que o Ministério Público trabalha com a possibilidade de atropelamento seguido de fuga. As autoridades não relataram mais feridos ou prisões até o momento.