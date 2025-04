Sem Arboleda, defesa do São Paulo vai de trunfo de Zubeldía à dúvida

O técnico Luis Zubeldía ganhou um problema para escalar a defesa do São Paulo nas próximas partidas. O equatoriano Arboleda sofreu uma lesão muscular no empate com o Alianza Lima, na noite desta quinta-feira, pela Copa Libertadores, e pode virar desfalque pelas próximas semanas.

O zagueiro sofreu uma lesão muscular, de acordo com o treinador, e deverá ser submetido a exames para se saber o tempo que vai ficar ausente do time. Se Arboleda virar baixa, Zubeldía perderá o maior trunfo do time nesta temporada: a boa defesa, escalada quase sempre com três zagueiros neste ano.

Ainda no Campeonato Paulista, Zubeldía acertou o São Paulo com este esquema. Até o jogo contra o Alianza Lima, a equipe não sofria mais de um gol desde a derrota por 2 a 1 contra a Ponte Preta, na primeira fase do Estadual. Desde então, eram seis jogos e apenas dois gols sofridos.

Para o duelo pela Libertadores, Zubeldía até escalou três zagueiros, mas posicionou Ferraresi como lateral-direito, ao lado da dupla Arboleda e Alan Franco. Logo nos primeiros minutos já foi possível ver que o Alianza Lima tinha mais espaços para atacar. Ainda quando o jogo estava 0 a 0, Barcos chegou a mandar um chute no travessão.

"(O torcedor) Tem de ficar chateado mesmo. Fizemos um primeiro tempo excepcional e o segundo tempo nada a ver. Estamos todos juntos no mesmo barco, nós que jogamos e temos que entregar mais", analisou Ferraresi, na zona mista do MorumBis.

O maior volume de jogadores na frente compensou, ao menos no primeiro tempo, as ausências de Lucas e Oscar, lesionados. Sem Arboleda, o técnico pode simplesmente optar pelo ingresso de Ruan ou Sabino no vaga do equatoriano. Caso opte por retomar o esquema de três zagueiros, o técnico teria apenas um jogador da posição disponível no banco.

O São Paulo tem dois empates por 0 a 0 até aqui no Brasileirão, contra Sport e Atlético Mineiro. A equipe ocupa a 14ª posição, com dois pontos. O Cruzeiro, adversário deste domingo, estreou vencendo o Mirassol, por 2 a 1, e perdeu por 3 a 0 para o Inter. Os mineiros estão em 12º, com três pontos. O time vem de derrota para o Mushuc Runa, pela Sul-Americana.