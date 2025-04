Guarani confirma mudanças no elenco e fecha preparação para estreia na Série C

O Guarani está pronto para dar o pontapé inicial na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. O primeiro compromisso do time campineiro será no domingo, às 16h, diante do Maringá, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. O duelo marca o primeiro encontro oficial entre as duas equipes na história do futebol nacional.

Após uma campanha abaixo das expectativas no Campeonato Paulista, onde terminou em terceiro lugar no Grupo B, com 13 pontos, atrás de Red Bull Bragantino e Santos, o Guarani promoveu uma reformulação no elenco e acertou oito contratações desde o fim do Estadual.

Os dois últimos nomes foram anunciados na quinta-feira: o goleiro Andrey, de 31 anos, ex-Criciúma, e o atacante Cristiano, de 23 anos. Ambos chegam com o objetivo de fortalecer a equipe comandada pelo técnico Maurício Souza na briga pelo acesso à Série B.

Além de Andrey e Cristiano, o clube já havia oficializado os nomes de JP Galvão (lateral-direito), Léo Coltro (zagueiro), Kaio Cristian (lateral-esquerdo), Pablo Baianinho e Ryuta Takahashi (meias), e Lucas Macedo (atacante). O Guarani corre agora para regularizar todos os atletas até o fechamento da janela de transferências, nesta sexta-feira.

As movimentações também envolveram saídas importantes. O goleiro Gabriel Mesquita, o lateral Yan Henrique, e os atacantes João Marcelo e Matheus Régis deixaram o Brinco.

Em contrapartida, o Guarani adquiriu em definitivo os direitos do atacante João Victor, de 20 anos, que se destacou pelo Nova Iguaçu e teve passagem pelo Bragantino sub-23, onde foi campeão sob o comando do técnico Maurício Souza.

Com os ajustes finalizados e a preparação concluída, o Guarani deve entrar em campo com a seguinte formação: Fred Conte; Lucas Justen, Lucas Rafael, Alan Santos e Emerson Barbosa; Mateus Sarará e Caio Mello; Rafael Bilu, Pablo Baianinho e João Victor; Léo Porfírio.