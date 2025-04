Bia Haddad e Pigossi perdem e Brasil cai na fase classificatória da Billie Jean King Cup

O Brasil foi eliminado na fase classificatória da Billie Jean King Cup nesta sexta-feira. As tenistas Beatriz Haddad Maia e Laura Pigossi foram derrotadas nos jogos de simples contra a Espanha, em Ostrava, na República Checa, e o time europeu faturou o confronto, acabando com as chances de classificação das brasileiras.

Com o resultado, o Brasil encerra sua participação na fase com dois revezes em dois confrontos no Grupo B. Na quinta, a equipe nacional havia sido derrotada pela anfitriã República Checa por 2 a 1. Pelo novo formato da competição, considerada a Copa do Mundo do tênis feminino, somente o primeiro colocado de cada grupo avança à fase final. A eliminação fará o time brasileiro voltar a disputar a fase de playoffs do torneio.

O triunfo espanhol foi definido na segunda partida do dia, entre Bia e Jessica Bouzas Maneiro, 69ª do ranking. A brasileira, 17ª do mundo, entrou em quadra como favorita, porém foi superada por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 4/6 e 6/4. Foi a segunda derrota de Bia nesta fase e a oitava consecutiva nesta temporada.

A melhor brasileira do circuito vive fase difícil nesta temporada. Ela não vence uma partida em simples desde janeiro, quando faturou duas vitórias seguidas na chave do Aberto da Austrália. Desde a eliminação no primeiro Grand Slam do ano, ela acumulou cinco eliminações em estreias no circuito.

O duelo entre as melhores tenistas de cada país neste confronto foi marcado pelo equilíbrio, o que levou o duelo para o terceiro set, o mais emocionante da partida. Bia abriu vantagem logo no começo, com uma quebra de saque, mas sofreu o empate no game seguinte. Na sequência, a espanhola cresceu em quadra e buscou outra quebra, fazendo 4/2 numa game em que a brasileira não anotou um ponto sequer.

Bia esboçou reação ao faturar nova quebra no sétimo game, diante da pressão que parecia surtir efeito sobre a tensa espanhola. A brasileira elevou seu nível de jogo, porém voltou a perder o saque quando sacava para empatar novamente a parcial.

No primeiro jogo do confronto, Laura Pigossi sucumbiu à experiência de Sara Sorribes Tormo, mais acostumada com os duelos mais complicados do circuito, e foi superada por 2 a 0, com parciais de 6/3 e 7/5. Foi a segunda derrota da brasileira nesta fase classificatória. Na quinta, ela também perdera a primeira partida do confronto com a República Checa.

Pelo novo formato da competição, brasileiras e espanholas voltarão à quadra ainda nesta sexta para o jogo de duplas. O Brasil deve ser representado por Bia e Luisa Stefani, como aconteceu na quinta, quando elas obtiveram a única vitória brasileira nesta semana até agora. A equipe espanhola deve contar com Cristina Bucsa e Sorribes Tormo.

A Billie Jean King Cup conta com novo formato neste ano para acompanhar a Copa Davis. A fase classificatória tem 18 equipes divididas em seis grupos de três nações cada. Somente os vencedores de cada chave vão avançar à fase final, a ser disputada em Shenzhen, na China, em novembro. A anfitriã China e a Itália, atual campeã, já estão garantidas nas finais.