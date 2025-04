Vasco pega o Sport em São Januário com Fábio Carille pressionado

O Vasco entra em campo neste sábado diante do Sport, em São Januário, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo começará às 21h. O clube carioca encara um momento de pressão por parte da torcida, que em sua grande maioria, é contra o trabalho do técnico Fábio Carille.

O time carioca estreou vencendo por 2 a 1 o Santos e depois, com um time misto, perdeu por 3 a 0 para o Corinthians, em São Paulo. Mas o Cruzmaltino chega após vitória por 1 a 0 sobre o Puerto Cabello, em casa, pela sul-americana.

Apesar do triunfo, o treinador deixou o gramado após o apito final escutando fortes vaias e xingamentos dos vascaínos presentes nas arquibancadas. Caso seja derrotado, o comandante pode perder o cargo.

O Vasco pode ter algumas novidades. Na última partida pelo Brasileiro, contra o Corinthians, na Neo Química Arena, Carille decidiu escalar um time majoritariamente reserva. Apesar das críticas da torcida em relação à escolha, o comandante pode agora repetir a estratégia.

Com a possibilidade de alguns reservas jogarem, destaques como o lateral-direito Paulo Henrique, o volante Hugo Moura, o meia Philippe Coutinho e o atacante Pablo Vegetti podem ser poupados. Puma Rodríguez, Matheus Carvalho, Dimitri Payet e Rayan, que renovou contrato, aparecem como opções.

Carille não terá à disposição o meia Guilherme Estrella e o atacante David. Lesionados eles seguem se recuperando desde a última temporada. A comissão técnica prega cautela com a situação da dupla e não pretende escalá-los antes do momento ideal. A situação do meia é considerada mais delicada, porque ele já passou por duas cirurgias.

O Sport teve uma semana toda de preparação para o confronto, mas sofreu uma baixa na reta final. O lateral-esquerdo Igor Cariús sentiu dores musculares e virou ausência no Leão, pela segunda vez, em menos de 14 dias. Dalbert, que atua na mesma posição, se recupera de uma lesão na panturrilha direita e não está disponível. O zagueiro Chico pode ser improvisado no setor.

O atacante Gonçalo Paciência também não deve estar à disposição. O jogador se recupera de uma lesão muscular no quadril direito. Pablo deve seguir na vaga do português. Além dele, o zagueiro Antônio Carlos se recupera de uma lesão na coxa esquerda e não será relacionado.

FICHA TÉCNICA

VASCO X SPORT

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Maurício Lemos e Lucas Piton; Hugo Moura, Paulinho, Nuno Moreira, Phillippe Coutinho; Garré e Vegetti. Técnico: Fábio Carille.

SPORT - Caíque França; Hereda, Lucas Cunha, João Silva e Chico; Christian Rivera, Du Queiroz, Sérgio Oliveira e Lucas Lima; Christian Barletta e Pablo. Técnico: Pepa.

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO).

HORÁRIO - 21h.

LOCAL - Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).