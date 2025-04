NBA registra recorde histórico com 5 partidas definidas com 30 ou mais pontos de vantagem

A temporada da NBA termina domingo para quatro times (New Orleans Pelicans, Charlotte Hornets, Washington Wizards e Utah Jazz), que já estão fora até mesmo do play-in, a repescagem, com uma rodada de antecedência para a definição dos classificados para o mata-mata.

Essas franquias, acompanhadas do Houston Rockets, classificado para os playoffs, tiveram resultados combinados que fizeram de sexta-feira uma data histórica na NBA. Pela primeira vez a liga registrou cinco partidas definidas com vantagem de 30 ou mais pontos no mesmo dia.

O Miami Heat bateu os Pelicans por 49 (153 a 104); o Boston Celtics derrotou os Hornets por 36 (130 a 94); o Oklahoma City Thunder passou pelo Jazz por 34 (145 a 111); o Los Angeles Lakers superou os Rockets por 31 (140 a 109) e o Chicago Bulls fez 119 a 89 nos Wizards. Em outros quatro dias, a NBA havia registrado quatro partidas com placares tão dilatados assim: nas temporadas de 1979/80, 2016/2017, 2019/2020 e 2021/2022.

"É duro, com certeza", afirmou o técnico dos Pelicans, Willie Green, após a derrota para o Miami. "Você sente por seus jogadores, mas, ao mesmo tempo, você tem que ser capaz de superar adversidades. Elas constroem você te tornam mais forte."

Em Los Angeles, a partida contra o Houston foi tão tranquila que LeBron James foi poupado pelo Lakers nos últimos 19 minutos. Luka Doncic só jogou três quartos, mesmo assim marcou 39 pontos, conseguiu 8 rebotes e 7 assistências para os Lakers.

Não há jogos da NBA neste sábado, e a última rodada da temporada regular acontece neste domingo. O play-in acontece de 15 a 18 de abril, e os play-offs começam no dia 16.

Confira os resultados da noite desta sexta-feira:

Philadelphia 76ers 110 x 124 Atlanta Hawks

Detroit Pistons 119 x 125 Milwaukee Bucks

Indiana Pacers 115 x 129 Orlando Magic

Boston Celtics 130 x 94 Charlotte Hornets

New York Knicks 102 x 108 Cleveland Cavaliers

New Orleans Pelicans 104 x 153 Miami Heat

Chicago Bulls 119 x 89 Washington Wizards

Dallas Mavericks 124 x 102 Toronto Raptors

Minnesota Timberwolves 117 x 91 Brooklyn Nets

Denver Nuggets 117 x 109 Memphis Grizzlies

Utah Jazz 111 x 145 Oklahoma City Thunder

Portland Trail Blazers 86 x 103 Golden State Warriors

Sacramento Kings 100 x 101 Los Angeles Clippers

Phoenix Suns 117 x 98 San Antonio Spurs

Los Angeles Lakers 140 x 109 Houston Rockets