Vini Jr. tem 'queda incompreensível' de rendimento após Bola de Ouro, afirma jornal espanhol

Destaque do Real Madrid nas últimas temporada, Vinicius Júnior passa por uma queda em seu rendimento na reta final deste ano, com o clube merengue precisando se recuperar no Campeonato Espanhol e na Liga dos Campeões, além de ter a decisão da Copa do Rei com o Barcelona. Desde março, o atacante marcou apenas dois gols em nove jogos pelo time de Carlo Ancelotti.

Antes do duelo com o Alavés neste domingo, o jornal espanhol Marca destacou o momento do atacante, no que chamou de "queda incompreensível" em seu rendimento desde a Bola de Ouro, conquistada por Rodri, no último ano. Na ocasião, Vini Jr. e o elenco do Real Madrid boicotaram a premiação, pois teriam descoberto que o camisa 7, favorito para o prêmio de melhor jogador do mundo, não seria o grande vencedor da noite.

Após a vitória do espanhol do Manchester City, o camisa 7 publicou em suas redes sociais uma mensagem para o mundo do futebol: "Farei dez vezes mais se for preciso. Eles não estão preparados", escreveu Vini Jr. Ele iniciou bem a temporada, conquistando o The Best, da Fifa, mas a iminente eliminação na Liga dos Campeões e a distância para o líder Barcelona começam a preocupar os madrilenhos.

Na última temporada, a melhor de sua carreira, Vini Jr. marcou 26 gols e deu 13 assistências. Em 2024/2025, ele já melhorou sua média de passes para gol (14), mas foi menos vezes à rede, em 19 oportunidades. Individualmente, continua produzindo para suas estatísticas, tendo igualado Ronaldo Fenômeno no número de gols marcados com a camisa do Real Madrid, mas não coloca "o mesmo medo nos adversários".

"Desde aquela segunda-feira, 28 de outubro, o desempenho do 7 não foi mais o mesmo. Não apenas os números, mas a perda completa daquele medo que ele colocava em seus rivais. Sua noite contra o Arsenal, a pior da temporada, é um verdadeiro reflexo de Vini Jr. sendo uma sombra do que era antes", escreveu o Marca.

Além disso, Vini Jr. continua sob o interesse da Arábia Saudita. No último ano, a proposta do Fundo de Investimento Público (PIF, na sigla em inglês) era de R$ 1 bilhão por um contrato de cinco anos com o Al-Ahli. À época, o atacante ficou mexido pela possibilidade de se transferir para o Oriente Médio, mas a disputa dos prêmios de melhor do mundo o fez permanecer na Espanha.

Agora, enquanto negocia um novo contrato com o clube merengue, que se encerra em junho de 2027 e não houve uma proposta oficial, segundo apurou o Estadão, Vini Jr. precisa se recuperar a partir deste mês, para que o Real Madrid não encerre a temporada sem os principais títulos (Campeonato Espanhol, Liga dos Campeões ou Copa do Rei).

Depois da derrota para o Arsenal, pela ida das quartas de final da Liga dos Campeões, as equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, no Santiago Bernabéu, para definir a vaga à semifinal da competição europeia. Antes disso, pelo Espanhol, o Real Madrid tem compromisso diante do Alavés, fora de casa. Quatro pontos separam o clube merengue do líder Barcelona.