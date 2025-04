Alcaraz vence compatriota Fokina por 2 a 0 e avança à final do Masters 1000 de Montecarlo

Número três do mundo, o espanhol Carlos Alcaraz venceu o compatriota Alejandro Davidovich Fokina por 2 a 0, parciais de 7/6 (7/2) e 6/4, em 2h09, neste sábado pela semifinal do Masters 1000 de Montecarlo. Seu rival pelo título será o vencedor do confronto entre o italiano Lorenzo Musetti, 16º do ranking, e o australiano Alex de Minaur, 10º.

É a primeira decisão de um Masters 1000 do tenista de 21 anos desde o título em Indian Wells em março de 2023. Em sua terceira final consecutiva no saibro após o título de Roland Garros e a medalha de prata na Olimpíada de Paris-2024, Alcaraz busca seu primeiro troféu de Masters 1000 na superfície fora de Madri, onde foi campeão em 2022 e 2023.

Se conquistar seu primeiro título em Mônaco neste domingo, o espanhol vai ultrapassar o alemão Alexander Zverev e assumirá o segundo lugar no ranking mundial, atrás somente do italiano Jannik Sinner. Contra o amigo Fokina, contra quem tem agora 2 a 0 no confronto direto, Alcaraz sacava em 5 a 3 para fechar o primeiro set, mas teve o serviço quebrado. Após deixar escapar três set points, ele dominou o tie-break e fez 7 a 2. No segundo set, o terceiro do mundo comandou o placar com potentes golpes da linha de base e não enfrentou nenhum break point.

Com a semifinal, Fokina garantiu seu retorno ao top 30 do ranking. Ele iniciou o torneio em Montecarlo na 42ª posição.