Marlon é 3º lateral esquerdo contratado pelo Grêmio: 'Sonho de jogar no clube de coração'

O Grêmio brigou muito na justiça para acertar com Lucas Esteves, do Vitória. Também tirou Luan Cândido do Red Bull Bragantino. Nesta segunda-feira, o clube apresentou Marlon, destaque do Cruzeiro na temporada passada e seu terceiro lateral-esquerdo contratado para o ano. O reforço celebrou acertar com o "clube do coração" e espera melhorar o rendimento do time em campo.

O reforço ganhou a camisa 23 e, sorridente, não escondeu a alegria por agora defender o clube que sempre torceu na infância e que ia no estádio Olímpico para torcer. Marlon nasceu em Cascavel, no Paraná, e sua família é de Passo fundo, no Rio Grande do Sul, o que o fez torcer para o time tricolor. El aidna estudou no Farroupinha, tradicional colégio gaúcho.

"Meu falecido avô era gremista e minha família de Passo Fundo. O primeiro jogo profissional que eu assisti foi entre Grêmio e Figueirense, no Olímpico, em 2008. Acho que foi 1 a 1 e ver a torcida me cativou. Foi a primeira vez que eu vi a Geral. Sempre torci pelo clube e todos os meus colegas de Cruzeiro, que já jogaram por aqui ou que torcem pelo clube, ficaram muito felizes por mim", afirmou Marlon.

O jogador foi além: "Sabiam que eu estava indo para o clube do meu coração. Alguns até brincaram comigo: 'Agora tu tá feliz, depois de tanto tempo tentando'", seguiu. "Agora estou aqui representando o clube que eu torço. É a realização de um sonho."

A euforia da apresentação rapidamente foi deixada de lado, contudo. O reforço sabe que chega em um clube pressionado após derrotas para Ceará e Flamengo no Brasileirão. A busca da reabilitação será diante do Mirassol, nesta quarta-feira.

"Só tenho a agradecer pelo momento, mas estou ciente de que vamos ter muito trabalho. Tirando a celebração de lado, a gente precisa performar e vencer", admitiu, reconhecendo que o Grêmio está devendo futebol mais vistoso a seus torcedores.