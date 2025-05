Atacante que entrou em coma após se chocar com a trave deve ter alta na próxima semana

Taiwo Awoniyi, atacante do Nottingham Forest, deverá permanecer hospitalizado por mais cinco dias depois de passar por uma cirurgia de emergência para tratar uma lesão abdominal, de acordo com o técnico da equipe, Nuno Espírito Santo, nesta sexta-feira.

O atacante nigeriano de 27 anos passou por duas cirurgias para reparar danos internos após colidir com uma trave durante o empate por 2 a 2 com o Leicester, pelo Campeonato Inglês, no domingo. Ele havia sido colocado em coma induzido para auxiliar na recuperação, mas agora está acordado e conversando com a família, segundo a Associação de Imprensa da Grã-Bretanha.

O Espírito Santo disse que espera que Awoniyi possa comparecer ao último jogo da temporada, contra o Chelsea, no dia 25 de maio. "Espero que na próxima semana ele possa se juntar a nós e estar por perto, porque ele é um menino maravilhoso", comentou o comandante português em entrevista coletiva.

"Taiwo foi operado e a cirurgia correu bem", disse Espírito Santo. "Ele está em observação agora, mas está se recuperando. Ainda temos de esperar os médicos liberarem as consultas. Estamos preocupados, mas o resultado é positivo. Tem sido muito difícil por causa da lesão, da situação pela qual ele passou."

Após se chocar com a trave, Awoniyi permaneceu em campo até o fim da partida, embora desconfortável, mas precisou ser levado às pressas do estádio City Ground para o hospital. Lá, após ser novamente examinado, ele passou por uma cirurgia de emergência. Evangelos Mamrinalis, proprietário do Nottingham, chegou a se desentender com o técnico Nuno Espirito Santo por discordar da permanência do atleta em campo após o choque com a trave.

Surpresa da temporada, o Nottingham Forest ocupa a sétima posição no Inglês e tem mais dois jogos para tentar terminar entre os cinco primeiros que se classificam à próxima edição da Liga dos Campeões. O primeiro duelo decisivo será neste domingo, às 10h15 (horário de Brasília), diante do West Ham, em Londres.