Sinner busca virada contra Tommy Paul e encara Alcaraz na final do Masters de Roma

O italiano Jannik Sinner derrotou Tommy Paul, 12º colocado do ranking da ATP, na segunda semifinal do Masters 1000 de Roma, nesta sexta-feira, por 2 sets 1, parciais de 1/6, 6/0 e 6/3, em 1h43min de partida, e se classificou para a decisão do torneio.

O número 1 do mundo, que voltou ao circuito nesta semana após cumprir uma suspensão de três meses por doping, vai enfrentar o espanhol Carlos Alcaraz, terceiro do ranking, que passou pelo anfitrião Lorenzo Musetti, 9º do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/4).

De quebra, Sinner ampliou sua série invicta para 26 triunfos consecutivos. Nesta trajetória, ele foi campeão do ATP Finals, da Copa Davis e do Aberto da Austrália. Tal sequência só foi alcançada neste século pelo Big 3 (Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic), além de Andy Murray.

Tommy Paul começou a partida surpreendendo o favorito. O americano se impôs no primeiro game de saque de Sinner e abriu 2/0. Em forte ritmo, o número 12 do mundo voltou a quebrar o saque do líder do ranking e fez um inesperado 4/0 no marcador. O tenista da casa só conseguiu vencer um game antes de o americano fechar o set - foi o primeiro perdido no campeonato.

A segunda parcial contou com uma inversão de papeis em quadra. Sinner iniciou em alta velocidade, cometendo menos erros não forçados. Com a confiança elevada, obteve sua primeira quebra de saque no confronto, fez 2/0 e levantou a torcida no Foro Itálico.

Após as oscilações do início do jogo, Sinner passou a disparar bolas vencedoras do fundo de quadra e se adaptou ao jogo de Paul. O cardápio do jogo passou a contar com deixadinhas, golpes no contrapé e maior eficiência no saque. A consequência foi um contundente "pneu": 6/0 em apenas 30 minutos.

O ritmo frenético do favorito não sofreu abalos com o intervalo entre os sets. E a parcial decisiva foi ditada pelo tenista da casa com as mesmas variações do set anterior. Sem hesitar, ele abriu 3/0, acumulando nove games consecutivos na partida.

Sinner passou a colocar a mão na coxa direita, na posterior, mancando quase imperceptivelmente. Paul aproveitou e diminuiu a diferença, deixando a partida em 3/2, mas o italiano voltou a quebrar o serviço do americano no sexto game e abriu 4/2. Após confirmar seu serviço, o número 1 do mundo desperdiçou dois match points.

Visivelmente incomodado com as dores e puxando a perna, Sinner sabia que precisava confirmar seu serviço para não se complicar na partida. Agressivo, ele aproveitou uma rebatida para fora, no terceiro match point, para fechar a partida em 6/3 e garantir a final inédita em Roma.