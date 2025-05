Bortoleto celebra volta ao Q2 e mira melhor resultado na F-1: 'Seguimos etapa por etapa'

Gabriel Bortoleto teve mais uma atuação sólida no treino classificatório deste sábado em Ímola e voltou a garantir vaga no Q2, pela terceira vez na temporada de estreia na Fórmula 1. O brasileiro da Sauber vai largar da 14ª posição no GP da Emília-Romanha, igualando o desempenho obtido na China e ficando próximo de sua melhor classificação até aqui, que foi o 13º lugar em Miami.

A sessão foi marcada por interrupções, acidentes e incertezas que testaram a paciência dos pilotos. Ainda assim, Bortoleto soube aproveitar bem o potencial do carro e superou o companheiro de equipe, Nico Hulkenberg, que larga apenas em 17º. O desempenho confirma a curva de evolução do piloto brasileiro, que tem se mostrado cada vez mais confortável no grid da principal categoria do automobilismo mundial.

"Bom resultado, acho que a gente conseguiu tirar bastante proveito do carro, bem perto do limite", avaliou o piloto. "No Q2 não consegui melhorar tanto a minha volta do Q1, que foi bem positiva, mas no geral foi um sábado produtivo. Aqueles momentos de tensão foram intensos no carro, com bandeiras e interrupções, mas conseguimos reagir bem."

Além dos desafios em pista, a sessão foi tumultuada por bandeiras vermelhas causadas por acidentes como os de Yuki Tsunoda e Franco Colapinto, o que exigiu frieza e foco dos pilotos. "Foi uma sessão conturbada, com muita coisa acontecendo o tempo todo. A batida do Colapinto, o acidente do Tsunoda, tudo isso deixou o ambiente bem carregado, mas conseguimos manter o foco", explicou Bortoleto.

Apesar de ainda não ter pontuado na temporada, o brasileiro segue buscando consistência e boas performances para aproveitar qualquer oportunidade nas corridas. A posição de largada deste domingo coloca Bortoleto em uma zona estratégica para tentar avançar no pelotão e, quem sabe, brigar por seus primeiros pontos na F1. "Feliz com o resultado, com o carro que a gente teve, e agora é continuar nessa evolução. Vamos seguindo etapa por etapa."

A corrida principal do GP da Emília-Romanha acontece neste domingo, às 10h (horário de Brasília).