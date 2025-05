Piastri elogia trabalho da McLaren após pole em Ímola; Norris admite frustração com 4º lugar

Oscar Piastri deixou o autódromo Enzo e Dino Ferrari satisfeito com o trabalho feito pela McLaren em uma das sessões classificatórias mais caóticas da temporada até aqui. O australiano, líder do campeonato, celebrou a boa execução da equipe em meio a bandeiras vermelhas, tráfego e pneus difíceis de entender. Já Lando Norris, companheiro de equipe, reconheceu que voltou a decepcionar no momento decisivo e lamentou não ter tido desempenho à altura do carro.

"Foi uma sessão muito difícil, com todos os atrasos, as bandeiras vermelhas. E também os pneus, que estavam bem complicados", disse Piastri. "Acho que depois de ontem, todo mundo achou que o C6 não era tão ruim, e hoje foi um verdadeiro caos", completou o líder do campeonato, que ainda ressaltou o papel da equipe: "Tínhamos ritmo suficiente para conquistar a pole e manter nossa estratégia - e foi o que fizemos. A equipe fez um ótimo trabalho na execução".

O australiano também comentou sobre o tráfego intenso nos minutos finais da sessão, especialmente na última curva, onde encontrou vários carros em sua linha ideal. "A volta foi boa. Tinha uns quatro carros na última curva, o que não ajudou, mas foi o suficiente. Então, estou muito feliz com o trabalho que fiz e animado para amanhã", afirmou.

Mesmo tendo sido o primeiro carro a sair na pista em uma das tentativas, Piastri explicou que o impacto disso foi menor do que pareceu: "Não fiquei muito animado por ser o primeiro carro na pista, mas já tinha conseguido uma boa margem na volta anterior, então na prática não foi tão diferente para mim. Você perde o vácuo sendo o primeiro, mas também não pega ar sujo. Isso definitivamente me ajudou um pouco".

Do outro lado da garagem, Lando Norris viveu mais um dia frustrante. Quarto colocado no grid, o britânico admitiu que novamente não conseguiu entregar o melhor desempenho no momento decisivo da classificação. "Nenhum dos meus desempenhos no Q3 foi forte o bastante este ano, então é a mesma coisa. O mesmo de todo fim de semana", desabafou.

Sem esconder o tom de frustração, Norris projetou a corrida como uma oportunidade de recuperação. "Não fui bom o suficiente na classificação e vou tentar me divertir na corrida amanhã. Não é fácil porque não é uma pista fácil de ultrapassar, mas é isso", encerrou o piloto.