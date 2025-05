Corinthians deve ir para a 'decisão' na Argentina sem Yuri, Memphis e Garro

O técnico Dorival Júnior não deverá contar com Yuri Alberto, Memphis Depay e Rodrigo Garro no duelo com o Huracám, terça-feira, na Argentina, por uma vaga na sequência da Copa sul-americana.

O treinador revelou, em entrevista coletiva, após o empate sem gols com o Atlético-MG, neste sábado, em Belo Horizonte, que Memphis e Garro estão em um momento de "transição". "Não vamos precipitar nada para que não os percamos por um tempo ainda maior. Precisamos ter a certeza e a segurança de que eles em campo poderão nos dar uma resposta."

Além dos dois estrangeiros, Dorival também não sabe se o atacante Yuri Alberto vai reunir condições de jogar na Argentina. O jogador deixou o gramado da MRV Arena apoiado em dois companheiros e, segundo o treinador, sofreu uma contratura muscular. "Ele tem de passar por exames e não temos ainda uma previsão."

O executivo de futebol do Corinthians, Fabinho Soldado, abriu a coletiva para reclamar da arbitragem em Belo Horizonte. O dirigente afirmou que sempre vai se pronunciar quando achar que o time tenha sido prejudicado. "Não vamos mais mandar ofícios para a CBF. Vamos vir sempre aqui. Isso vai servir como uma crítica construtiva para que a arbitragem brasileira possa melhorar."