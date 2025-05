Cruzeiro quer manter embalo no G4 do Brasileiro diante do 'baleado' Fortaleza

Com quatro jogos de invencibilidade e classificação sem sustos na Copa do Brasil, o Cruzeiro esqueceu a eliminação precoce na Sul-Americana e vem embalado sob o comando de Leonardo Jardim. Querendo se manter entre os quatro primeiros no Brasileirão, o time mineiro visita o baleado Fortaleza, recém eliminado na Copa do Brasil e próximo da zona de rebaixamento no campeonato nacional.

Em terceiro lugar na tabela no início da rodada com 17 pontos, o Cruzeiro ficou no empate sem gols contra o rival Atlético-MG e no meio de semana avançou às oitavas da Copa do Brasil com uma vitória por 5 a 0 no agregado sobre o Vila Nova. Apesar da eliminação na Copa Sul-Americana, o time vem de oito jogos de invencibilidade na temporada.

Do outro lado, o Fortaleza não vive bom momento. Oscilando no Brasileiro, o time de Vojvoda vem de derrota para o Vasco, por 3 a 0, e começa a rodada na 14ª colocação, com 10 pontos, um ponto a mais que Grêmio que abre a zona de rebaixamento. Além disso, o time nordestino foi eliminado para o Retrô-PE, time da Série C do Campeonato Brasileiro, nos pênaltis na Copa do Brasil.

Para a partida, o técnico Vojvoda não terá o atacante Marinho, expulso contra o Vasco após uma confusão com Philippe Coutinho. Yago Pikachu é o seu provável substituto. Com edema na panturrilha, o volante Matheus Rossetto é dúvida. Por outro lado, o treinador também conta os retornos do lateral esquerdo Diogo Barbosa e do volante José Welison, liberados pelo departamento médico.

O treinador argentino é sincero ao comentar a fase do time na temporada: "Somos conscientes e realistas que esse ano não está sendo igual aos demais. Fortaleza, nos últimos anos, sempre termina acima na tabela. Este ano, não estamos lutando na parte de cima. Vamos trabalhar, colocar esforço para que o Fortaleza termine o Brasileirão o mais acima possível", disse Vojvoda.

Do outro lado, o técnico Leonardo Jardim não contará com o meia Matheus Pereira, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Com isso, Gabigol deve ganhar uma chance no time titular, formando o ataque ao lado de Kaio Jorge. Outra alternativa é a entrada de Eduardo, destaque na vitória sobre os goianos com dois gols. Wanderson, poupado no meio de semana, é dúvida para o confronto.

Em bom momento, Leonardo Jardim prega pés no chão: "O Cruzeiro ainda tem um longo caminho. Ainda não ganhou nada. Estamos a três meses trabalhando, isso é quase o reinício de um projeto, pelo menos para mim. Os próprios jogadores cada vez mais conhecem as nossas ideias e a forma de trabalhar. Hoje em dia, para mim, é mais difícil fazer a equipe do que um mês atrás. Os jogadores que têm entrado têm mostrado competência."

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA X CRUZEIRO

FORTALEZA - João Ricardo; Tinga, David Luiz, Gustavo Mancha e Bruno Pacheco; Emmanuel Martínez, Matheus Rossetto (Pol Fernández) e Pochettino; Yago Pikachu, Deyverson (Lucero) e Breno Lopes. Técnico: Juan Pablo

Vojvoda.

CRUZEIRO - Cássio; Fagner, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Wanderson; Gabigol (Eduardo) e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.

ÁRBITRO - João Vitor Gobi (SP).

HORÁRIO - 20h30.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).