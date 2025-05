Há três jogos sem vencer, Internacional visita o lanterna Sport para reagir no Brasileirão

Depois de comemorar a classificação na Copa do Brasil, o Internacional volta sua atenção ao Campeonato Brasileiro, em que precisa reagir. Há três jogos sem vencer, o time gaúcho jogará fora de casa neste domingo, às 16h, diante do Sport, na Ilha do Retiro, no Recife (PE), pela décima rodada. O adversário é o único que ainda não venceu e está na lanterna.

No meio de semana, o Internacional bateu o Maracanã-CE por 3 a 0, fora de casa, e avançou às oitavas da Copa do Brasil, já que também tinha vencido o primeiro jogo por 1 a 0.

No Brasileirão, porém, as coisas não vão tão bem. O time sofreu duas derrotas com quatro gols: Corinthians (4 a 2) e Botafogo (4 a 0), além de um empate em casa com o Mirassol, por 1 a 1. Além disso, ainda não venceu fora de casa, com três empates e duas derrotas. Assim, soma dez pontos, perto da zona de rebaixamento.

Apesar da importância de reagir no Brasileirão, o técnico Roger Machado deve poupar jogadores. Além do desgaste do meio de semana, ainda terá uma 'final' na próxima quarta-feira pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Em segundo do grupo com oito pontos, pega o Bahia, terceiro com sete, em casa. O Inter precisa ao menos empatar para avançar às oitavas de final.

Com isso, nomes como Aguirre, Vitão, Bernabei, Fernando, Alan Patrick e Wesley devem iniciar no banco. Victor Gabriel, com lesão no tornozelo, está fora. O time não tem desfalques por suspensão.

Roger Machado valorizou a classificação na Copa do Brasil para aumentar a confiança. Venceu duas vezes o Maracanã-CE, por 1 a 0 e 3 a 0. "Fizemos o que tinha quer ser feito. Agora a Copa do Brasil se afunila e teremos que evoluir. Mas conquistar a vaga de forma sólida nos dá confiança para as próximas fases e também para a temporada."

A situação do Inter, apesar de alarmante, não é pior do que a do Sport. O time tem dois empates e sete derrotas, três delas seguidas nas últimas rodadas. Perdeu para o Fluminense, por 2 a 1, Cruzeiro, por 4 a 0, e Ceará, por 2 a 0. Mesmo dentro de casa, soma apenas um empate e três derrotas. Com a campanha, amarga a lanterna (20º) com só dois pontos.

Com a má fase, o Sport reformulou o departamento de futebol e acertou com dois nomes: Thiago Gasparino, ex-Santos e Corinthians, como executivo, e Enrico Ambrogini, ex-Cruzeiro, como diretor geral. Recém-chegado, Gasparino afirmou que a 'tabela não condiz com o elenco'.

O técnico António Oliveira, que assumiu há dois jogos, foi derrotado em ambos: levou 4 a 0 do Cruzeiro, em casa, e perdeu por 2 a 0 para o Ceará, fora. Para este duelo, terá a volta do atacante Pablo, recuperado de desconforto na panturrilha, que deve ser titular. Não há jogadores suspensos.

António reforçou a importância da primeira vitória e pediu muito trabalho. "Precisamos ganhar para nos dar confiança. Vai haver uma paralisação, acho que ela será determinante para nós, mas até lá temos que conquistar o maior número de pontos."

FICHA TÉCNICA

SPORT X INTERNACIONAL

SPORT - Caíque França; Lucas Cunha, Antônio Carlos e Chico; Hereda, Rivera, Zé Lucas, Lucas Lima e Igor Cariús; Chrystian Barletta e Pablo. Técnico: António Oliveira.

INTERNACIONAL - Anthoni; Nathan, Rogel, Juninho e Ramon; Ronaldo, Thiago Maia, Bruno Tabata, Romero e Wesley; Ricardo Mathias. Técnico: Roger Machado.

ÁRBITRO - Davi de Oliveira Lacerda (ES).

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Ilha do Retiro, no Recife (PE).