Palmeiras pega o Flamengo no Brasileirão e enfrenta desgaste físico e longo jejum

O Palmeiras entra em campo neste domingo para enfrentar o Flamengo, às 16h, no Allianz Parque com uma certeza: independentemente do resultado permanecerá na liderança do Campeonato Brasileiro. No entanto, uma vitória sobre um rival direto na luta pelo título, mesmo que no início do torneio, pode ser determinante para que o destino da taça seja novamente a Rua Palestra Itália.

Com 22 pontos, o Palmeiras aparece na primeira colocação e tem quatro de vantagem para o Flamengo, vice-líder. Tanto o time alviverde quanto o rubro-negro terão apenas esse e mais um jogo pelo Brasileirão antes de viajarem aos Estados Unidos, onde vão disputar o Mundial de Clubes da Fifa. Desse modo, o duelo se torna um bom teste pelo nível das duas equipes e também terá potencial para tornar o ambiente dos clubes mais confiante.

O retrospecto joga a favor do Flamengo. Desde 2017, o Palmeiras não consegue ganhar dos cariocas pelo Campeonato Brasileiro. Em 14 confrontos neste intervalo, houve oito empates e seis triunfos rubro-negros.

O Palmeiras não contará com Abel Ferreira no banco de reservas mais uma vez. Ele cumpre suspensão após receber o terceiro amarelo, seguido de um vermelho, na vitória sobre o São Paulo. Outros desfalques são Richard Ríos, suspenso, e Felipe Anderson, que tem um edema na coxa e precisa se recuperar antes do Mundial.

A comissão técnica portuguesa, porém, tem reforços para o meio-campo. O setor se tornou um dos mais competitivos internamente no clube diante das contratações, remanejamento de setor e ascensão de atletas da base. Allan e Raphael Veiga estão de volta, mas disputam o posto de titular com Mauricio e até mesmo Estêvão, que pode ser utilizado no setor central, como um ponta de lança.

No comando do ataque, dúvidas positivas no Palmeiras. Os centroavantes têm entrado no segundo tempo e marcado gols importantes. Tal cenário se repete com Vitor Roque e Flaco López. Resta saber se para a estratégia de jogo há mais chances de gol para um atleta ligeiro e forte fisicamente ou alto e esguio.

"Acho que o time está em um momento de maturidade muito bom. Desde o começo do ano até agora, crescemos muito. Todos estão fazendo muito bem o seu trabalho, dando uma boa dor de cabeça para o Abel. Acho que isso é o mais importante, todos estão tendo minutos e conseguindo aproveitar ao máximo", afirmou López.

O Flamengo teve um dia a mais de descanso para se preparar para o jogo na capital paulista e também poupou boa parte de seu time principal na classificação sobre o Botafogo-PB na Copa do Brasil, diferentemente do Palmeiras. Na lateral-direita, Filipe Luís não terá Wesley, suspenso com o terceiro cartão amarelo. Varela deve entrar em seu lugar. Arrascaeta pode voltar à titularidade, enquanto Pedro não sabe se terá lugar entre os 11.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X FLAMENGO

PALMEIRAS - Weverton; Giay, Gómez, Fuchs e Piquerez; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista e Mauricio (Allan); Torres, Flaco López (Vitor Roque) e Estêvão. Técnico: João Martins (auxiliar).

FLAMENGO - Rossi; Varela, Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Gerson e Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha (Pedro) e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.

ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (SC).

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Allianz Parque, em São Paulo (SP).