Barcelona e Lewandowski passam dos 100 gols na vitória por 3 a 0 sobre o Athletic Bilbao

No último jogo do Campeonato Espanhol da temporada, o campeão Barcelona e o atacante Lewandowski ultrapassaram marcas centenárias na vitória sobre o Athletic Bilbao por 3 a 0 neste domingo no estádio San Mames, em Bilbao. Com o resultado, o Barcelona encerra o campeonato com 88 pontos. O Bilbao, com a quarta posição e a vaga para a Liga dos Campeões já garantidas, termina com 70 pontos.

Lewandowski marcou os dois primeiros gols da vitória e, em sua terceira temporada no Barcelona, ultrapassou a marca dos 100 gols com a camisa do clube e agora tem 101. Melhor ataque disparado do Espanhol, o Barcelona também registrou 102 tentos em sua campanha vitoriosa. O vice-campeão Real Madrid terminou com 78 gols.

Com os dois gols neste domingo, o atacante polonês encerrou um incômodo jejum. A última vez que ele havia comemorado bola na rede havia sido em 30 de março, quando marcou duas vezes na goleada por 4 a 1 sobre o Girona. Neste período, sofreu uma lesão muscular que o tirou, inclusive, da decisão da Copa do Rei, em 26 de abril, contra o Real Madrid.

Em casa, o Athletic Bilbao começou melhor, tendo um gol anulado por impedimento aos 5 minutos, mas viu o visitante construir uma vantagem considerável em apenas 3 minutos. Aos 14, Lewandowski recebeu bela assistência de Fermin Lopez na área e, com uma cavada, evitou a defesa do goleiro Unaí Simon. O segundo gol saiu após escanteio cobrado por Raphinha. Unaí Gomez deu uma casquinha na primeira trave e a bola sobrou para o atacante polonês só tocar para o gol aos 17.

No segundo tempo, Lewandowski teve ao menos duas oportunidades para ampliar sua produção ofensiva, mas desperdiçou. Com os dois gols neste domingo, o atacante de 36 anos terminou o Espanhol com 27 gols, quatro a menos do que Mbappé, que em sua temporada de estreia no Real Madrid foi o artilheiro do Espanhol.

O Barcelona encerrou a campanha do 28º título espanhol com um gol de pênalti, sofrido e convertido por Dani Olmo aos 49 minutos. Lewandowski já havia sido substituído por Victor Pau minutos antes.

A partida em San Mames marcou a despedida de Oscar de Marcos, que aos 36 anos encerrou a carreira após 16 temporadas no Athletic Bilbao. Substituído aos 44 minutos do segundo tempo, ele foi ovacionado pela torcida.

Nos outros jogos do Espanhol neste domingo, o Atlético de Madri goleou o Girona por 4 a 0, e o Villarreal venceu o Sevilla por 4 a 2. Atlético e Villarreal terminaram na terceira e quinta posições respectivamente e disputam a próxima Liga dos Campeões. Girona e Sevilla somaram 41 pontos, apenas 1 a mais do que o Leganes, que foi rebaixado para a segunda divisão.