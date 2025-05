Neymar entra no 2º tempo e tem atuação discreta na 1ª vitória do Santos na gestão Cleber Xavier

Com atuação discreta de Neymar, que entrou no segundo tempo, boas defesas de Gabriel Brazão e gol de Guilherme, o Santos venceu o Vitória por 1 a 0 neste domingo no Barradão, em Salvador, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, em um confronto reunindo duas equipes que estão na parte de baixo da tabela. Foi o primeiro triunfo na gestão do técnico Cleber Xavier, após três empates e duas derrotas.

Com a vitória, o Santos chegou aos 8 pontos, mas permanece na zona de rebaixamento, agora na 18ª posição. O time baiano estacionou nos 9 pontos e está na 17ª colocação, abrindo a faixa da degola. Na próxima rodada, o Santos recebe o Botafogo na Vila Belmiro. Já o Vitória vai à Neo Química Arena enfrentar o Corinthians. Os dois jogos acontecem no domingo.

O primeiro tempo foi movimentado no Barradão. O Vitória tentava pressionar os visitantes, mas tinha dificuldade para finalizar. O Santos conseguia chegar com perigo nos contra-ataques e foi assim que Guilherme desperdiçou a primeira grande chance do jogo ao tocar por cima cara a cara com o goleiro Lucas Arcanjo, do Vitória, aos 14 minutos.

O atacante, porém, se redimiu 5 minutos depois. Na intermediária, ele acelerou a jogada e deu o passe para David Washington pelo lado esquerdo. Ele acionou Souza, que cruzou na medida para o próprio Guilherme mandar para as redes de cabeça. O atacante não marcava havia 11 jogos e era questionado pela torcida santista. O Vitória teve a chance de empatar com duas finalizações de Renato Kayzer, que mandou para fora de peixinho e depois parou no goleiro Gabriel Brazão.

Os times mantiveram a mesma dinâmica no início do segundo tempo. Neymar entrou aos 18 minutos no lugar de Barreal. Com mais posse de bola, o Vitória rondava a área do Santos, mas finalizava pouco. Quando conseguia, parava no goleiro Brazão.

A melhor jogada de Neymar aconteceu aos 45 minutos, quando partiu em direção à área do Vitória e foi derrubado bem perto da linha pelo lado esquerdo do ataque. Na cobrança, ele chutou forte, de pé direito, e o Lucas Arcanjo espalmou para escanteio.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 0 X 1 SANTOS

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Baralhas (Janderson), Lucas Halter, Zé Marcos e Jamerson; Ricardo Ryller (Léo Pereira), Ronald Lopes e Matheuzinho; Gustavo Mosquito (Lucas Braga), Osvaldo (Erick) e Renato Kayzer. Técnico: Thiago Carpini.

SANTOS - Gabriel Brazão; Leo Godoy, João Basso (Luisão), Luan Peres, Souza; Rincón, Zé Rafael e Rollheiser (Gabriel Bontempo); Barreal (Neymar), Deivid Washington (Luca Meirelles) e Guilherme (Thacyano). Técnico: Cleber Xavier.

GOL - Guilherme, aos 19 minutos do primeiro tempo

CARTÕES AMARELOS - João Basso (Santos) e Matheuzinho, Ricardo Ryller e Baralhas (Vitória)

RENDA - R$ 888.117,00.

PÚBLICO - 27.086 pagantes.

LOCAL - Barradão, em Salvador (BA)