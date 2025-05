Carlo Ancelotti desembarca no Brasil para comandar a seleção brasileira

Carlo Ancelotti está entre nós. O técnico mais vitorioso de sua era no futebol desembarcou no Rio de Janeiro na noite deste domingo, 25, no aeroporto do Galeão.

Ancelotti foi para a Barra da Tijuca, onde ficará hospedado em um hotel. Neste mesmo lugar, ele convoca nesta segunda-feira a seleção brasileira para os duelos contra Equador e Paraguai nas Eliminatórias da Copa do Mundo, dias 5 e 10 de junho.

A estreia de Ancelotti será no Equador. E o primeiro jogo dele diante dos brasileiros será no dia 10, na Neo Química Arena, em São Paulo, contra os paraguaios.

No hotel, dezenas de torcedores do "Movimento Verde-Amarelo" já aguardavam o italiano fazendo festa e com cânticos em homenagem ao técnico. "Olê, lê, olá, lá, Carlinhos vem aí e o bicho vai pegar", cantavam.

ANCELOTTI CHEGA EM MEIO A MUDANÇAS

O italiano começa a trabalhar oficialmente na CBF nesta segunda-feira. E logo de cara estará também diante da estreia do novo presidente da entidade, Samir Xaud. O médico de 41 anos foi eleito neste domingo o presidente da CBF pelo quadriênio 2025-2029. Xaud era candidato único após Ednaldo Rodrigues ter sido destituído do cargo.

Com a saída de Ednaldo, os presidentes das federações estaduais articularam a candidatura de Xaud, até então sem experiência alguma no futebol. Seu pai, Zeca, há 40 anos comanda a federação de futebol de Roraima, uma das mais inexpressivas do País. Samir havia sido eleito para suceder seu pai, mas assumiu a CBF antes.

Neste domingo, dia de sua posse, Xaud disse que daria autonomia total para Ancelotti comandar a seleção brasileira.