Bayer Leverkusen anuncia ex-técnico do Manchester United como substituto de Xabi Alonso

O Bayer Leverkusen anunciou nesta segunda-feira o ex-técnico do Manchester United, Erik Ten Hag, como substituto de Xabi Alonso no comando de seu time principal. O treinador holandês assinou um contrato até 2027 e retorna ao trabalho após ser demitido pelo time inglês em outubro.

Nesta nova missão, ele herda uma equipe que terminou em segundo na Bundesliga e que chegou às semifinais da Copa da Alemanha nesta temporada. O Leverkusen venceu as duas competições sob o comando de Alonso no ano anterior, e se tornou o primeiro campeão invicto do Campeonato Alemão de todos os tempos. Xabi saiu para assumir o cargo de treinador do Real Madrid.

Ten Hag é "um treinador experiente com sucessos esportivos impressionantes", disse o diretor esportivo de Leverkusen, Simon Rolfes, em comunicado, acrescentando que "Erik demonstrou sua qualidade como treinador com o sucesso que se seguiu no Manchester United em circunstâncias difíceis às vezes".

Agora no futebol da Alemanha, Ten Hag tenta uma retomada na carreira, já que uma sequência de maus resultados no início do Campeonato Inglês encerrou sua trajetória no time vermelho. Antes, no entanto, ele havia conquistado a Copa da Liga Inglesa em 2022/2023 e a Copa da Inglaterra em 2023/2024.

"Cheguei a Leverkusen para continuar com a ambição mostrada nos últimos anos. É um desafio atraente estabelecer algo juntos nesse período de mudança e desenvolver uma equipe ambiciosa", disse Ten Hag em comunicado ao clube.