Carlo Ancelotti homenageia seleção em postagem nas redes sociais: 'Olá, Brasil!'

O técnico Carlo Ancelotti fez uma homenagem para a seleção brasileira nas redes sociais nesta segunda-feira, 26. A publicação ocorre pouco antes da apresentação oficial do italiano como novo comandante do time nacional.

No vídeo publicado pelo ex-treinador do Real Madrid aparecem momentos históricos da seleção brasileira, sobretudo em partidas da Copas do Mundo. "Olá, Brasil!", escreveu o italiano na legenda da postagem nas redes sociais.

Grandes craques da história do futebol brasileiro são homenageados por Ancelotti, como Pelé, Zico, Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Romário, Rivaldo, Cafu, Neymar, entre outros. O vídeo agitou torcedores brasileiros nas redes sociais.

Carlo Ancelotti faz a primeira convocação como técnico da seleção brasileira nesta segunda-feira, a partir das 15 horas (de Brasília). O italiano anunciará os 23 jogadores convocados para as partidas contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

O técnico estreia no comando da equipe brasileira contra o Equador, em Guayaquil, no dia 5 de junho, às 20 horas (de Brasília). No dia 10 de junho, o Brasil recebe o Paraguai, às 21h45 (de Brasília), na Neo Química Arena.