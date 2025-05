Ancelotti anuncia primeira convocação da seleção brasileira com Casemiro e quinteto do Flamengo

Carlo Ancelotti anunciou nesta segunda-feira sua primeira convocação como técnico da seleção brasileira. A lista contempla 25 jogadores para os dois próximos compromissos das Eliminatórias da Copa do Mundo: contra o Equador, no dia 5 de junho, fora de casa, e contra o Paraguai, no dia 10, na Neo Química Arena.

Com presença significativa do Flamengo, que emplacou cinco atletas (Danilo, Léo Ortiz, Alex Sandro, Wesley e Gerson), e apenas dois do futebol brasileiro fora do clube carioca (Estêvão, do Palmeiras e Hugo Souza, do Corinthians), Ancelotti sinalizou um olhar atento ao Campeonato Brasileiro, mas sem descartar grandes nomes que atuam no exterior.

A lista trouxe novidades e retornos importantes. Casemiro, que não era convocado desde março de 2024, está de volta e simboliza a retomada de uma liderança dentro do elenco. Vinicius Júnior, em grande fase no Real Madrid, também foi chamado e deve assumir papel central no novo ciclo. Ao lado dele, outro velho conhecido retorna: Richarlison, recuperado fisicamente, aparece como opção para o comando de ataque.

Entre os novatos, destacam-se Andrey Santos (Strasbourg), Alexsandro Ribeiro (Lille) e Hugo Souza (Corinthians). Todos buscam espaço em um grupo que mescla juventude com nomes mais consolidados, como Alisson, Marquinhos, Raphinha e Bruno Guimarães.

Comparando com a última lista convocada por Dorival Júnior, 15 nomes se repetem: Alisson, Bento, Alex Sandro, Beraldo, Danilo, Léo Ortiz, Marquinhos, Wesley, Vanderson, Gerson, Bruno Guimarães, Ederson, Matheus Cunha, Raphinha e Vinicius Júnior. Outros 10 atletas são novidades em relação à última convocação.

O Brasil ocupa atualmente a quarta colocação nas Eliminatórias, com 21 pontos - atrás de Argentina (31), Equador (23) e Uruguai (também com 21, mas à frente no saldo de gols).

Confira a lista da primeira convocação de Carlo Ancelotti:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr) e Hugo Souza (Corinthians)

Defensores: Alex Sandro (Flamengo), Alexsandro Ribeiro (Lille), Beraldo (PSG), Carlos Augusto (Inter de Milão), Danilo (Flamengo), Léo Ortiz (Flamengo), Marquinhos (PSG), Vanderson (Monaco), Wesley (Flamengo)

Meias: Andreas Pereira (Fulham), Andrey Santos (Strasbourg), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Ederson (Atalanta), Gerson (Flamengo)

Atacantes: Antony (Real Bétis), Estêvão (Palmeiras), Martinelli (Arsenal), Matheus Cunha (Wolverhampton), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham) e Vinicius Júnior (Real Madrid)