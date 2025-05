Ancelotti explica por que não convocou Neymar para seleção brasileira e diz: 'Contamos com ele'

Carlo Ancelotti fez sua primeira convocação como treinador da seleção brasileira sem Neymar. O italiano de 65 anos explicou, com poucas palavras, que o fato de o astro do Santos não estar em sua melhor forma física foi determinante para deixar o atleta de fora da lista, divulgada nesta segunda-feira, na sede da CBF.

"Nesta convocação eu tentei selecionar jogadores que estão bem. Neymar teve uma lesão há pouco tempo. Neymar é um jogador muito importante, sempre foi e sempre será. Logicamente, infelizmente, atualmente temos muitos jogadores que sofrem lesões e que não podem estar na seleção", afirmou.

O técnico foi enfático, porém, ao dizer que conta com Neymar no futuro, quando o atacante estiver plenamente recuperado. "O que eu quero dizer é que o Brasil tem muitos jogadores talentosos e logicamente, no caso específico de Neymar, contamos com ele."

Antes de começar a falar, o italiano recebeu um recado de Carlos Alberto Parreira e ganhou, das mãos de Luiz Felipe Scolari, uma jaqueta da seleção brasileira, como símbolo de que Felipão estava passando o bastão ao italiano. Hoje coordenador do Grêmio, ele foi o último técnico campeão do mundo com o Brasil, em 2002.

Ex-jogadores como Zico, Rivellino, Kaká, Falcão, Ricardo Rocha, Rogério Ceni, Formiga, Marta e até ex-atletas de outras modalidades - casos de Fabi, Felipe Massa e Bernardinho - enviaram recados de apoio ao treinador, mostrados no telão.