'Começa a era Ancelotti' e 'Neymar ausente' repercutem no mundo após convocação da seleção

A primeira convocação de Carlo Ancelotti como técnico da seleção brasileira, anunciada nesta segunda-feira, ganhou ampla repercussão na imprensa internacional. O treinador italiano, agora oficialmente à frente da equipe nacional, chamou atenção de veículos da Espanha, Argentina, Itália e Portugal ao divulgar a lista de 25 nomes para os jogos contra Equador e Paraguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Na Espanha, o diário Marca estampou em sua primeira página uma grande foto de Ancelotti e destacou sua aposta em Vinicius Júnior: "Se Vinicius ainda não mostrou sua melhor versão, ele vai mostrar". A publicação repercutiu praticamente toda a entrevista do treinador e citou o desejo do Brasil em voltar a conquistar o título mundial: "Ganhar uma Copa do Mundo é responsabilidade de todo um país, e isso é o que temos que alcançar". O veículo ainda fez uma cobertura em tempo real da apresentação do novo comandante.

Também espanhol, o As ressaltou o retorno de Casemiro à seleção e chamou atenção para as ausências de Neymar e Rodrygo, dois nomes de peso que ficaram fora da lista. A manchete do jornal destacou a filosofia do treinador: "Ao talento é preciso somar o sacrifício de Casemiro", além de transmitir a convocação ao vivo com a chamada: "Começa a Era Ancelotti".

O Mundo Deportivo, de Barcelona, por sua vez, deu ênfase às mudanças promovidas por Ancelotti. A publicação trouxe a manchete: "Esta é a primeira lista de Ancelotti com o Brasil: golpe duro para Neymar e Rodrygo", sinalizando o impacto das ausências de dois dos principais nomes da era anterior.

Em Portugal, o diário A Bola seguiu na mesma linha e destacou também a volta de Casemiro à seleção, apontando o peso da decisão do novo técnico em recuperar nomes experientes e líderes do grupo.

O Diario Olé, da Argentina, deu foco total à ausência de Neymar e abriu sua cobertura com o título: "Primeira convocação de Ancelotti na seleção brasileira: Neymar, ausente". A matéria explicou que o atacante ainda está em recuperação de lesão e citou a declaração de Ancelotti de que "todo mundo sabe que ele é um jogador importante".

Por fim, o Corriere dello Sport, da Itália, destacou a estreia de Ancelotti à frente da seleção com a manchete: "O desafio é que o Brasil volte a ser campeão". O jornal também valorizou as convocações dos "italianos" Carlos Augusto, da Inter de Milão, e Ederson, da Atalanta, entre os escolhidos do técnico.

A convocação de Ancelotti contou com 25 nomes, incluindo cinco jogadores do Flamengo. O Brasil volta a campo pelas Eliminatórias no dia 5 de junho, contra o Equador, fora de casa. Com 21 pontos, a seleção ocupa o quarto lugar na classificação, atrás de Argentina (31), Equador (23) e Uruguai (21).