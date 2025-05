Carlo Ancelotti mantém 48% da seleção de Dorival Júnior em sua 1ª convocação

O italiano Carlo Ancelotti realizou, nesta segunda-feira, sua primeira convocação como técnico da seleção brasileira. O novo comandante selecionou 25 jogadores para a Data Fifa de junho, quando o Brasil enfrentará Equador e Paraguai. Na primeira lista divulgada, manteve uma base com 12 jogadores que fizeram parte do grupo convocado por Dorival Júnior, quando a seleção foi goleada por 4 a 1 pela Argentina, no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, no dia 25. O resultado culminou na demissão de Dorival.

O italiano manteve as presenças do goleiro Bento; dos defensores Wesley, Marquinhos, Alex Sandro, Beraldo, Léo Ortiz e Vanderson; do meia Ederson; e dos atacantes Raphinha, Matheus Cunha, Estêvão e Vinicius Júnior.

No entanto, Ancelotti trouxe algumas novidades, entre elas o retorno do volante Casemiro e do atacante Richarlison, atletas com quem trabalhou na Europa, além do defensor Danilo, que disputou a última Copa do Mundo, no Catar, em 2022. O goleiro Alison, que esteve fora da última partida por lesão, também retorna. Caso semelhante ao de Bruno Guimarães e Gerson, que estavam com Dorival no jogo anterior ao desastre contra a Argentina, mas também não atuaram em Buenos Aires por suspensão e lesão, respectivamente.

O lateral-esquerdo Carlos Augusto, da Inter de Milão, também ganhou uma oportunidade, assim como o goleiro Hugo Souza, do Corinthians; os meias Andreas Pereira, do Fulham, e Andrey Santos, do Strasbourg; e os atacantes Antony, do Bétis, e Martinelli, do Arsenal. A principal surpresa da convocação foi o zagueiro estreante Alexsandro Ribeiro, do Lille.

Havia expectativa em torno da convocação de Neymar, mas o atacante do Santos acabou ficando fora da lista de Carlo Ancelotti. O técnico italiano, no entanto, afirmou que conta com o jogador para o futuro.

"No caso específico do Neymar, contamos com ele. O Brasil conta com ele. Ele voltou ao Brasil para jogar, para se preparar bem para a Copa do Mundo. Eu falei com ele antes, nesta manhã, para explicar isso. Ele está totalmente de acordo. Assim seguimos", disse Ancelotti.

O técnico estreia no comando da seleção brasileira contra o Equador, em Guayaquil, no dia 5 de junho, às 20 horas (de Brasília). No dia 10 de junho, o Brasil recebe o Paraguai, às 21h45 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo.