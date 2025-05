Cristiano Ronaldo faz post enigmático e indica saída do Al-Nassr: 'Capítulo acabou'

Cristiano Ronaldo usou as redes sociais para publicar uma mensagem enigmática após a derrota do Al-Nassr por 3 a 2 para o Al-Fateh, pela última rodada do Campeonato Saudita. "Este capítulo acabou. A história? Ainda está sendo escrita. Grato a todos", escreveu o craque português, acompanhado de uma foto com a camisa e a braçadeira de capitão do clube.

O Al-Nassr encerrou a temporada na terceira colocação, com 70 pontos - atrás do Al-Hilal, vice com 75, e do Al-Ittihad, campeão com 83. Apesar da campanha modesta, Cristiano foi novamente protagonista: terminou como artilheiro do campeonato, com 25 gols. Pelo clube saudita, são 99 gols e 19 assistências em 111 jogos desde sua chegada no fim de 2022. O único título no período foi a Copa dos Campeões Árabes, conquistada em 2023.

Com contrato até 30 de junho, o futuro de Cristiano Ronaldo é incerto. Seu destino ainda não foi definido, mas, nas últimas semanas, veículos da imprensa europeia e sul-americana passaram a especular a possibilidade de o craque disputar o Mundial de Clubes de 2025 por uma equipe brasileira. O jornal espanhol Marca revelou que o jogador recebeu uma proposta considerada "fora de mercado", viabilizada por meio de investidores externos.

Entre os possíveis destinos, o nome do Palmeiras foi o mais citado. A diretoria alviverde, no entanto, nega qualquer negociação e reforça que, sob a gestão de Leila Pereira, o foco está na contratação de jovens atletas com potencial de revenda para o mercado europeu - o que torna improvável uma investida em Cristiano, que completou 40 anos em fevereiro.

Outro clube apontado como possível interessado é o Monterrey, do México. A equipe, que também estará no Mundial, tem como um de seus principais nomes o zagueiro Sergio Ramos, antigo companheiro de Cristiano Ronaldo no Real Madrid. A relação entre os dois e o projeto esportivo do clube mexicano reforçariam a possibilidade, segundo informações da imprensa espanhola.

A ausência de títulos expressivos, como a Liga dos Campeões da Ásia, e a eliminação precoce em torneios importantes aumentaram a frustração do astro, que já havia demonstrado insatisfação em campo após derrotas recentes. A renovação contratual com o Al-Nassr, antes considerada provável, hoje parece impossível. O que tudo indica é que o AlNassr anunciará a saída do craque nas próximas horas.