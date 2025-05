Coritiba vence, volta ao G-4 da Série B e afunda o Criciúma na zona de rebaixamento

O Coritiba voltou a figurar no grupo de acesso da Série B do Campeonato Brasileiro. O time paranaense contou com gol de Vini Paulista para vencer o Criciúma por 1 a 0, nesta segunda-feira, no estádio Heriberto Hülse, pela 10ª rodada.

Foi a segunda vitória seguida do Coritiba, que chega a 16 pontos, ocupando a quarta colocação, empatado com Avaí e Novorizontino, porém com uma vitória a mais que a dupla (5 a 4). Já o Criciúma vive um drama. Sem vencer há seis rodadas, é o vice-lanterna, com apenas seis pontos.

O duelo começou movimentado, com as duas equipes dispostas a procurar o gol. Quem deu as caras primeiro foi o Coritiba, em chute de longe de Machado, logo com dois minutos. A resposta do Criciúma veio com Thales, parando em grande defesa de Pedro Morisco.

O duelo seguiu movimentado, com os ataques se movimentando bastante e levando a melhor sobre os defensores. Diego Gonçalves fez bela jogada individual e acertou a rede pelo lado de fora. Na reta final, o Coritiba teve a melhor chance da primeira etapa, em chute de Sebastián Gómez que explodiu no travessão.

O Coritiba voltou melhor para a segunda etapa. Gustavo Coutinho também acertou a rede pelo lado de fora. Quem acertou o alvo foi o atacante Vini Paulista, em chute rasteiro dentro da área, abrindo o placar para o time paranaense aos 14 minutos. O Criciúma até tentou responder, mas Pedro Morisco fez dois milagres em sequência.

Primeiro no chute de Juninho e depois no rebote de João Carlos, para evitar o empate. Com o passar do tempo, o Coritiba focou na marcação, viu o time da casa apressar as jogadas e tirar a paciência da torcida. Com o adversário nervoso, o time paranaense gastou tempo e administrou o placar até o apito final.

O Coritiba volta a campo no sábado, às 16h, contra o Avaí, no Couto Pereira. Já o Criciúma encerra a 10ª rodada na segunda-feira, às 21h, contra o Paysandu, no Mangueirão.

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA 0 X 1 CORITIBA

CRICIÚMA - Kauã Moroso; Rodrigo, Marcelo Benevenuto (Juninho) e Luciano Castán; Marcinho, Zé Gabriel (Samuel Otusanya), Gui Lobo (Adrianinho), Morelli e Marcelo Hermes; Thales (João Carlos) e Diego Gonçalves (Sassá). Técnico: Eduardo Baptista.

CORITIBA - Pedro Morisco; Alex Silva, Maicon, Bruno Melo e Zeca; Machado (Geovane), Sebastián Gómez (Tiago Cóser) e Josué (Everaldo); Vini Paulista, Gustavo Coutinho (Dellatorre) e Nicolas Careca (Wallisson). Técnico: Mozart.

GOLS - Vini Paulista, aos 14 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Marcelo Benevenuto, Marcinho e Samuel Otusanya (Criciúma); Zeca, Vini Paulista, Bruno Melo, Everaldo e Josué (Coritiba).

ÁRBITRO - Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS).

RENDA - R$ 129.870,00.

PÚBLICO - 7.043 torcedores.

LOCAL - Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).