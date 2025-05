Cuiabá supera Vila Nova em duelo direto e sobe na tabela da Série B

Depois de três jogos de jejum e duas derrotas seguidas, o Cuiabá se reabilitou com estilo na Série B do Campeonato Brasileiro. Em um dos jogos que movimentaram a nona rodada na noite desta segunda-feira (26), recebeu e venceu o Vila Nova, pelo placar de 1 a 0, na Arena Pantanal, em um duelo direto pela parte de cima da tabela. Juan Christian, ainda no primeiro tempo, marcou o gol da vitória.

O Cuiabá subiu para sétima colocação, agora com 15 pontos. Já o Vila Nova perdeu a chance de encostar na briga pela liderança, mas por enquanto segue dentro do G-4, na quarta colocação com 16 pontos, ficando na frente de Avaí e Novorizontino, que têm a mesma pontuação, mas leva vantagem nos critérios de desempate.

Em casa, o Cuiabá dominou boa parte do primeiro tempo e conseguiu abrir o placar logo aos 12 minutos. Depois de um cruzamento vindo da direita, Juan Christian apareceu entre os zagueiros para testar firme para o fundo da rede, sem chances para o goleiro Halls.

O Vila Nova tentava responder, mas quase não levava perigo ao gol adversário. E, aos 41 minutos, o Cuiabá quase ampliou. Max cobrou escanteio, De Lucca cabeceou e Halls fez a defesa. No rebote, ele conseguiu pegar novamente.

Na volta do intervalo, o Vila Nova se complicou ainda mais, quando Diego Torres, que havia acabado de entrar, acabou expulso por conta de um pé alto que atingiu o rosto do atacante rival. No primeiro momento, o árbitro havia assinalado apenas cartão amarelo, mas após analisar as imagens do VAR, expulsou o atleta.

Apesar da vantagem numérica em campo, o Cuiabá preferiu controlar a vitória tendo mais posse de bola, do que se arriscando ao ataque. Por isso, a intensidade da segunda metade do segundo tempo, foi bem baixa. O Vila Nova se arriscou em contra-ataques, mas nada conseguiu fazer.

Os dois times voltam a campo ao longo da semana para a disputa da 10ª rodada da Série B. Na sexta-feira, o Vila Nova recebe o Novorizontino, em Goiânia (GO), às 19h. Já no sábado, o Cuiabá visita o Athletic-MG, no estádio Independência, em Belo Horizonte, às 20h30.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ 1 X 0 VILA NOVA

CUIABÁ - Mateus Pasinato; Mateusinho, Bruno Alves (Guilherme Mariano), Alan Empereur e Sander; De Lucca, Denilson (Lucas Mineiro) e Max (Calebe); Juan Christian (Jadson), Edu Júnior (David) e Derik Lacerda. Técnico: Guto Ferreira.

VILA NOVA - Halls; Elias, Walisson Maia, Bernardo Schappo e Willian Formiga; João Vieira, Miticov (Diego Torres) e Dodô (Gustavo Pajé); Júnior Todinho (Igor Inocêncio), Gabriel Poveda (Ruan Ribeiro) e Gabriel Silva (Vinícius Paiva). Técnico: Rafael Lacerda.

GOL - Juan Christian, aos 12 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Denilson, Derik Lacerda, Lucas Mineiro, Mateusinho e Max (Cuiabá); Willian Formiga e Ruan Ribeiro (Vila Nova).

CARTÃO VERMELHO - Diego Torres (Vila Nova).

ÁRBITRO - Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA).

RENDA - R$ 38.567,00.

PÚBLICO - 2.600 torcedores.

LOCAL - Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).