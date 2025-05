Vasco faz duelo decisivo com o Melgar-PER por vaga nos playoffs da Sul-Americana

O Vasco terá um verdadeiro duelo de vida ou morte na noite desta terça-feira, quando a partir das 19h encara o Melgar (PER), em São Januário, pela sexta e última rodada da Copa Sul-Americana, tentando uma vaga na próxima fase da competição continental.

No primeiro encontro entre os dois times, no estádio Monumental de la UNSA, em Arequipa (PER), o Vasco chegou a abrir 3 a 1, mas acabou sofrendo o empate no fim, perdendo pontos importantes no torneio.

Com cinco pontos, o time carioca aparece na terceira colocação, apenas dois atrás do próprio Melgar, fazendo do duelo uma disputa direta por uma vaga nos playoffs das oitavas, já que o Lanús, com 11, já garantiu a primeira posição e a vaga direta nas oitavas. O time peruano joga pelo empate.

Além da pressão da necessidade de vitória para avançar, o Vasco ainda precisa se recuperar de uma derrota dolorosa, por 2 a 1, diante do Fluminense, na última rodada do Brasileirão. Além disso, o elenco comandado por Fernando Diniz chega tentando superar a derrota por 1 a 0 para o Lanús na última rodada da Sul-Americana, na estreia do treinador. A campanha do time carioca ainda inclui uma vitória por 1 a 0 sobre o Puerto Cabello, empates contra o Melgar (3 a 3) e Lanús (0 a 0), além de uma goleada sofrida por 4 a 1 no reencontro com o Puerto Cabello.

Para o duelo decisivo, o comandante não poderá contar com os volantes Hugo Moura, expulso contra o Lanús, e Paulinho, que recebeu o terceiro cartão amarelo. Ambos estão suspensos. Assim, Matheus Carvalho deve iniciar no time titular.

Do outro lado, após o empate com o Vasco na primeira rodada, o Melgar foi derrotado pelo Lanús, por 3 a 0, superou o Puerto Cabello por 1 a 0, voltou a perder para o time argentino, por 1 a 0, e venceu os venezuelanos também por 1 a 0 na última rodada.

No Campeonato Peruano, a equipe comandada por Wálter Ribonetto vive boa fase e chega na terceira colocação, apenas um ponto atrás do líder Universitário. Para encarar o Vasco, porém, o treinador não poderá contar com os lesionados Bernardo Cuesta e Cristian Bordacahar.