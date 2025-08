Coritiba vence o Vila Nova em Goiânia e assume a liderança provisória da Série B

A Série B do Campeonato Brasileiro tem um novo líder. Na noite desta quinta-feira, no duelo que abriu a 20ª rodada, o Coritiba visitou e venceu o Vila Nova, por 2 a 1, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO), assumindo a primeira colocação, pelo menos de forma provisória.

Isso porque, com o resultado, o Coritiba foi aos 38 pontos e ultrapassou o Goiás, que tem 37 e ainda joga na rodada contra o Amazonas, em Manaus (AM). Já o Vila Nova conheceu a sua segunda derrota seguida e se complicou na briga pelo G-4. Atualmente é nono com 27. A Chapecoense abre a zona de acesso com 30.

O duelo começou bastante equilibrado. Mas, mesmo assim, não demorou para o placar sair do zero. Aos 13 minutos, depois de um cruzamento da direita, Tiago Pagnussat tentou cortar e acabou fazendo contra, colocando o Coritiba em vantagem. O visitante quase ampliou minutos depois, com Josué, em uma tentativa de cobertura, mas a bola acabou explodindo no travessão.

Apesar disso, o Vila Nova seguiu em cima e empatou aos 23 minutos. Após uma bola alçada na área, Jacy acabou acertando uma cotovelada em Guilherme Parede. Ligado no lance, o árbitro marcou pênalti. Dodô foi para a cobrança e mesmo com Pedro Morisco tendo resvalando, a bola morreu no fundo da rede.

Depois de levar o empate, o Coritiba viu sua situação se complicar ainda mais pela expulsão de Machado, pelo segundo cartão amarelo, esse por reclamação. Com um jogador a mais, o Vila Nova foi para cima.

Apesar disso, fora os visitantes que voltaram a ficar na frente do placar. Nos acréscimos, aos 46 minutos, Jacy que havia cometido pênalti momentos antes, foi até a área e como um centroavante, aproveitou um cruzamento rasteiro para deixar a sua marca.

No segundo tempo, a partida seguiu em alta intensidade, com o Vila Nova fazendo pressão com um jogador a mais, em busca do empate. Apesar disso, as chances claras de gols foram raras, afinal o Coritiba seguiu se defendendo bem e controlando o placar favorável.

A melhor chance do Vila Nova de empatar aconteceu aos 35 minutos, quando Vinícius Paiva arriscou de longe e exigiu boa defesa de Pedro Morisco. Não passou disso.

Os dois times voltam a campo no outro final de semana para a disputa da 21ª rodada da Série B. Na sexta-feira (dia 8), o Coritiba recebe a Chapecoense, no Estádio Couto Pereira, às 21h35. Já na segunda-feira (dia 11), o Vila Nova visita o Paysandu, no estádio da Curuzu, às 21h30.

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA 1 X 2 CORITIBA

VILA NOVA - Halls; Elias, Tiago Pagnussat, Walisson Maia e Willian Formiga (Higor); João Vieira (Vinícius Paiva), Arilson (Gabriel Poveda), Igor Henrique e Dodô; André Luís (Júnior Todinho) e Guilherme Parede (Gustavo Pajé). Técnico: Luizinho Lopes.

CORITIBA - Pedro Morisco; Alex Silva, Maicon, Jacy e Zeca; Machado, Sebastián Gómez e Josué (Walisson); Lucas Ronier (Vini Paulista), Iury Castilho (Tiago Cóser) e Dellatorre (Gustavo Coutinho). Técnico: Mozart.

GOLS - Tiago Pagnassut, contra, aos 13, e Dodô, aos 23, e Jacy, aos 46 minutos, do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Jacy, Machado, Tiago Cóser e Zeca (Coritiba) e Guilherme Parede, Gustavo Coutinho e Júnior Todinho (Vila Nova).

CARTÃO VERMELHO - Machado (Coritiba).

ÁRBITRO - Gustavo Bauermann (SC).

RENDA - R$ 78.490,00.

PÚBLICO - 8.170 total.

LOCAL - Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO).