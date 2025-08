Goiás mira liderança em sábado de disputa por G-4 na Série B

Fortes emoções estão reservadas para a Série B neste sábado, quando três jogos dão sequência à 20ª rodada. Os destaques ficam para o Goiás, que visa retomar a liderança, e Novorizontino e Avaí, que prometem esquentar a briga pelo acesso.

Os jogos do dia se iniciam a partir das 16h, quando Novorizontino e Avaí fazem um duelo direto na briga pelo acesso, no Estádio Jorge de Biasi. Com 34 pontos, o time paulista ocupa a terceira colocação e busca se firmar no G-4, enquanto os visitantes, com 28, miram a quarta colocação.

Mais tarde, às 20h30, é a vez do Goiás tentar retomar a liderança da Série B diante do Amazonas, na Arena da Amazônia. Com 37 pontos, o time goiano está um atrás do Coritiba, que já jogou na rodada. Do outro lado, com 19, os manauaras tentam deixar a zona de rebaixamento.

O sábado de Série B ainda contará com o duelo direto contra o rebaixamento entre Botafogo-SP e América-MG, às 18h, na Arena Nicnet, em Ribeirão Preto (SP). O time da casa é o lanterna, com 18 pontos, contra 21 dos visitantes.

A 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro segue no domingo, com mais dois jogos. A partir das 16h, é a vez da Chapecoense receber o CRB, na Arena Condá. Mais tarde, às 18h30, Athletico-PR e Paysandu medem forças na Arena da Baixada, em Curitiba.

Já na segunda-feira, mais dois jogos encerram a rodada: Athletic-MG x Paysandu, às 19h, na Arena Sicredi, e Cuiabá x Volta Redonda, às 21h30, na Arena Pantanal.