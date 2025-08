Milton Nascimento vai à Justiça contra o Cruzeiro por uso de música em anúncio de Gabigol

O anúncio de Gabigol pelo Cruzeiro, logo no primeiro dia do ano, está dando dor de cabeça para o time celeste. Isso porque o cantor e compositor Milton Nascimento está processando o clube mineiro por um uso indevido de sua música ao revelar a contratação do camisa 9 junto ao Flamengo.

A canção "Clube Da Esquina Nº 2" foi utilizada por Gabigol em um vídeo publicado em suas redes sociais oficiais para anunciar sua nova casa. Ao som da música de Milton Nascimento, uma animação do craque aparece saindo de um carro, com o Cristo Redentor, cartão postal do Rio de Janeiro, aparecendo no retrovisor. Em seguida, o mesmo veículo é contornado por patas de raposas correndo e, num outdoor escrito "Cabuloso" aparece a imagem de Gabigol em sua tradicional comemoração.

A 'homenagem' não foi bem vista pelo artista, que processou o Cruzeiro. A canção é de autoria de Milton Nascimento, Lô Borges e Márcio Borges, que fizeram parte do Clube da Esquina, movimento musical que surgiu em Belo Horizonte na década de 1960. Além dos artistas, a produtora Sony Music também faz parte da ação movida contra a equipe de futebol.

A informação foi divulgada, primeiramente, pelo colunista Anselmo Gois, do jornal O Globo. Em nota, o Cruzeiro disse que "não recebeu qualquer citação referente ao processo mencionado na reportagem, portanto, desconhece o exato teor da demanda". A reportagem do Estadão procurou a assessoria de Milton Nascimento, que ainda não se manifestou. Responsáveis pela Sony Music revelaram que o posicionamento só será feito na próxima segunda-feira.

O Cruzeiro, que disputa as primeira posições do Brasileirão, entra em campo neste domingo, às 16 horas (horário de Brasília), em um importante duelo contra o Botafogo, no Nilton Santos, em partida válida pela 18ª rodada.