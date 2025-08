Calderano elimina japonês e está na semifinal do WTT Star Contender de Foz do Iguaçu

O brasileiro Hugo Calderano garantiu vaga na semifinal do WTT Star Contender de Foz do Iguaçu, no Paraná, neste sábado, ao derrotar, neste sábado, o japonês Yukiya Uda por 3 a 0 (11/7, 11/5 e 11/6). Esta foi a segunda vitória de Calderano no dia, antes o número 3 so mundo já havia derrotado o jovem Chang Yu-An, talentosa promessa de Taiwan. Calderano volta a jogar neste domingo.

Uda iniciou melhor a partida e chegou a ter uma vantagem de 4 a 0 no placar. Calderano obteve uma sequência de seis pontos seguidos e fechou a primeira parcial com 11/7.

A partir do segundo set, o domínio foi todo de Calderano, que não teve problemas para controlar a disputa e somar vitória com 11/5 e 11/6.

Calderano é o cabeça de chave número 1 do torneio no Paraná. Ele soma dois títulos seguidos, pois foi campeão na Eslovênia e em Buenos Aires.