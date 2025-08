Corinthians muda atenções para o Fortaleza e tenta voltar a vencer no Brasileirão

Embalado pela vitória no clássico com o Palmeiras na Copa do Brasil, o Corinthians enfrenta o Fortaleza na Neo Química Arena, neste domingo, às 16h, em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Dorival Júnior busca voltar a vencer na competição depois de três jogos.

O Corinthians iniciou a rodada na 11ª posição com 21, a cinco do atual campeão Botafogo, equipe que abre o G-6. O time do Parque São Jorge arrancou um empate por 1 a 1 com os cariocas, no Rio, na última semana. Na rodada anterior, a equipe corintiana ficou no 0 a 0 com o então líder Cruzeiro, em Itaquera.

Apesar dos dois empates, é possível olhar o copo meio cheio - especialmente quando é levado em consideração o triunfo no dérbi de quarta-feira. O time corintiano demonstrou atitude para somar pontos na casa botafoguense e fez jogo equilibrado com os mineiros. A equipe paulista criou oportunidades e poderia até ter saído vitoriosa nos dois jogos.

A tendência é que Dorival Júnior leve a campo um time bastante modificado. A intenção é deixar os titulares descansados para o jogo de volta da Copa do Brasil contra o Palmeiras, no Allianz Parque, marcado para a próxima na quarta. Um empate garante o time alvinegro nas quartas de final do mata-mata nacional.

Dorival não poderá contar com o zagueiro João Pedro Tchoca, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. A zaga deverá ser formada por Félix Torres e Cacá. No meio, Ryan e Luiz Gustavo Bahia disputam vaga entre os volantes. O meia Dieguinho e o atacante Kayke foram testados entre os titulares e podem jogar, assim como Yuri Alberto, que pode ir a campo para ganhar ritmo de jogo.

Já o Fortaleza busca a sua primeira vitória fora de casa no Brasileirão. Classificado às oitavas de final da Libertadores, o time cearense faz campanha ruim no campeonato nacional e luta para fugir da zona de rebaixamento. A equipe está na 18ª posição com 14 pontos, a apenas um do Vasco, primeiro time fora do Z-4.

Após a demissão do técnico Juan Pablo Vojvoda, o português Renato Paiva, ex-Botafogo, assumiu o comando do time. Em três jogos, foram uma vitória, um empate e uma derrota. Na sexta-feira, o clube anunciou a rescisão com o zagueiro David Luiz, de 38 anos, que foi jogar no futebol do Chipre.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS - Hugo Souza; Léo Maná, Félix Torres, Cacá e Angileri; Ryan (Luiz Gustavo Bahia), Charles e Breno Bidon; Dieguinho (Kayke), Talles Magno e Romero. Técnico: Dorival Júnior.

FORTALEZA - Magrão (Vinicius Silvestre); Mancuso, Kuscevic, Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Lucca Prior; Breno Lopes, Deyverson, Herrera. Técnico: Renato Paiva.

ÁRBITRO - Felipe Fernandes de Lima (MG).

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Neo Química Arena, em São Paulo (SP).