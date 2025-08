Palmeiras foca no Corinthians e visita o Vitória com reservas em Salvador

Enquanto pensa no dérbi com o Corinthians, o Palmeiras tem compromisso pelo Brasileirão neste domingo. Às 19h30, vai a Salvador enfrentar o Vitória, no Barradão, em duelo da 18ª rodada do Brasileirão.

É provável que poucos ou nenhum titular esteja em campo, já que daqui a três dias o Palmeiras faz o duelo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil com o Corinthians, desta vez no Allianz Parque. Os atletas mais importantes, portanto, serão preservados para o clássico no qual o time alviverde terá de derrotar o arquirrival por dois gols de margem para se classificar.

É difícil para Abel rodar o elenco porque o grupo é curto e há quatro desfalques por lesão: os atacantes Bruno Rodrigues e Paulinho e os zagueiros Murilo e Bruno Fuchs, este o último a ser baixa, em tratamento de um edema na coxa.

"Jogamos de três em três dias, tem jogos às 9 e meia da noite e depois de dois a três dias vamos jogar outra vez", reclamou o treinador, um dos maiores críticos do calendário do futebol brasileiro.

A boa notícia para o treinador é que Felipe Anderson deixou menos cheio o departamento médico ao se recuperar de uma inflamação no quadril. Ele deve ao menos estar apto para enfrentar o Corinthians. Há a possibilidade de estar no banco diante do Vitória.

São 32 pontos e a terceira posição assegurada na tabela do Brasileirão após três vitórias seguidas. O plano é passar o vice-líder Cruzeiro, que tem 34, e se aproximar do líder Flamengo, com 35 - mineiros e cariocas também jogam neste domingo. A luta do Vitória é para não voltar à Série B. Os baianos têm 17 pontos e precisa do triunfo para não descer à zona de rebaixamento.

O Palmeiras ganhou oito dos últimos 10 confrontos com o Vitória, marcou 19 gols e sofreu 11. Nos cinco duelos mais recentes com os rubro-negros na Bahia, foram quatro triunfos alviverdes e uma derrota.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA X PALMEIRAS

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Cáceres, Lucas Halter, Zé Marcos e Maykon; Baralhas, Willian e Ronald; Lucas Braga, Osvaldo e Renato Kayzer. Técnico: Fábio Carille.

PALMEIRAS - Marcelo Lomba; Marcos Rocha, Benedetti, Micael e Vanderlan; Emiliano Martínez, Allan e Raphael Veiga; Facundo Torres, Luighi e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

ÁRBITRO - Davi De Oliveira Lacerda (ES).

HORÁRIO - 19h30.

LOCAL - Barradão, em Salvador (BA).