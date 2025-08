Disputa com Alonso e Verstappen e 6º posto na Hungria animam Bortoleto: 'Mais só com sorte'

O sexto lugar no GP da Hungria, neste domingo, deixou Gabriel Bortoleto radiante. Eleito o melhor piloto do dia em votação no site da Fórmula 1 após conquistar seu melhor resultado na categoria, o brasileiro agradeceu o trabalho da Sauber pela evolução do carro nas últimas provas e disse que espera permanecer na zona de pontuação após as férias de verão.

"Estou muito feliz com o resultado, é o nosso melhor até agora e mostra o trabalho incrível que estamos fazendo como equipe. Temos dado os passos na direção certa e este é apenas o começo do que podemos alcançar juntos", afirmou Bortoleto após a prova. "Mais do que isso só se tivéssemos sorte, se alguém batesse ou algo assim. Foi uma corrida muito intensa e mentalmente difícil, com 70 voltas nas quais não se pode cometer um único erro e dei tudo o que tinha."

Após largar em sétimo, Bortoleto ultrapassou Lance Stroll na primeira volta e passou parte da corrida se protegendo dos ataques da Red Bull de Max Verstappen, que terminou em nono, e tentando alcançar a Aston Martin de Fernando Alonso, o quinto colocado, uma situação que mexeu com o novato.

"Um bicampeão mundial à frente, um tetracampeão mundial atrás e eu ali no meio. Foi uma experiência incrível e fico muito satisfeito por vivenciar isso logo na minha temporada de estreia, disputando contra esses caras", celebrou o piloto da Sauber, que arrancou elogios do experiente piloto espanhol, que também é seu mentor e empresário.

O brasileiro também teve seu "desempenho nada menos que excepcional" destacado pelo chefe, Jonathan Wheatley, e foi parabenizado pelo companheiro de Sauber, Nico Hülkenberg, que terminou em 13º. "Fizemos um progresso sólido desde Barcelona e fico feliz em ver o Gabi trazendo oito pontos importantes para casa, pois é isso que importa", disse o alemão.

Após pontuar pela terceira vez na temporada - assim como na Áustria e na Bélgica -, Gabriel Bortoleto agora só quer "descansar e aproveitar a família" na pausa de verão para retornar com as energias recarregadas para o GP da Holanda, em 31 de agosto, no retorno da Fórmula 1.