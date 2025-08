Abel dá resposta ríspida a repórter e deixa coletiva do Palmeiras de forma brusca

Ainda em busca dos líderes Flamengo e Cruzeiro pelo Brasileirão, e com uma partida decisiva no meio de semana contra o Corinthians pela Copa do Brasil, o empate por 2 a 2 do Palmeiras com o Vitória parece não ter agradado nem um pouco ao técnico Abel Ferreira.

Em coletiva após o jogo no Barradão, o treinador português começou respondendo aos jornalistas de forma equilibrada. Porém, poucos minutos depois, ao ser questionado justamente sobre a preparação da equipe alviverde para o dérbi no Allianz Parque, Abel se levantou de maneira ríspida e deixou a sabatina de forma repentina.

"É um jogo extremamente importante para nós", começou respondendo Abel. Depois o português foi subindo o tom. "Temos objetivos nesta competição. E queremos passar à fase seguinte. Já estou habituado em jogar jogos de decisões, esse é mais um. Em nossa casa. Esse jogo não é pra mim, é pro Palmeiras. Eu sou funcionário do Palmeiras como todos que estão aqui e quero ganhar como todos que estamos dentro do Palmeiras."

Depois, o repórter acrescentou uma pergunta sobre como o comandante faria para preparar sua equipe, e o técnico respondeu: "A preparação, eu vou fazer ela a partir de agora", levantando-se de maneira brusca.

O motivo do descontentamento de Abel, entretanto, continua um mistério, visto que as perguntas da coletiva seguiram um tom respeitoso, sobre fatos do empate com o Vitória e projeções para o clássico com o Corinthians.

Em diversos momentos, ele ressaltou que o Palmeiras teve melhores oportunidades na Bahia e que o placar adverso são coisas que acontecem naturalmente no futebol. "Acho que na primeira parte esse foi o nosso grande problema. Nas oportunidades que tivemos, não conseguimos fazer. E depois na segunda, com dois a zero, com aqueles gols que acontecem (se referindo ao golaço de Erick) de vez em quando, um gol de cartola. Lutaram até o fim por um resultado melhor, num campo sempre difícil."

"Hoje não ganhamos por isso. Não ganhamos porque não fomos suficientemente eficazes, na minha opinião. Sobretudo na primeira parte. Merecíamos e devíamos, pelas oportunidades que criamos, sermos nós a estar na frente do marcador, e depois tivemos que correr atrás dele", completou o treinador..

Depois refletiu sobre se o empate teria provocado mais uma sensação de pontos perdidos ou ponto ganho. "Por se estar perdendo por 2 a 0 e consegue empatar, fica a sensação de que lutamos até o fim e que ainda conseguimos buscar um ponto. Mas a verdade é que na primeira parte tivemos oportunidades pra sair na frente. Resumidamente sim, deixamos aqui dois pontos."

Enquanto o motivo para a reação de Abel diante da pergunta dos jornalistas ainda é um mistério, uma coisa é fato: o Palmeiras agora volta suas atenções em reverter um placar negativo para o Corinthians. O time alviverde precisa vencer por 2 ou mais gols de vantagem para avançar de fase. Em caso de empate, é eliminado. Se ganhar por apenas um gol de vantagem, a decisão vai para os pênaltis.