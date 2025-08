Crespo não crava time titular contra o Athletico-PR pela Copa do Brasil

Ao contrário de Corinthians e Palmeiras, o São Paulo atuou e venceu o Internacional com seu time titular, neste domingo, em Porto Alegre. Na entrevista coletiva, em Porto Alegre, o técnico Hernán Crespo deixou em dúvida se vai escalar uma equipe alternativa diante do Athletico-PR, quarta-feira, em Curitiba, no duelo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

"Só vou pensar na Copa do Brasil amanhã (segunda-feira). Primeiro vou conversar com os jogadores e com os médicos para saber do desgaste físico de cada um", disse o treinador argentino. Depois do jogo na capital paranaense, o São Paulo enfrenta o Vitória, em casa, pelo Brasileirão, quando reservas poderão ser utilizados.

A sequência de cinco vitórias seguidas surpreende o comandante tricolor. "Não é normal uma sequencia de cinco jogos com vitória no futebol brasileiro com jogos difíceis. Os jogadores estão desfrutando deste momento dentro de campo e se divertindo."

Crespo, mais uma vez, ficou satisfeito com o desempenho da equipe. "O São Paulo sabe que tem de lutar, batalhar, jogar bola o tempo todo. Enfrentou um adversário muito complicado e tentou ser protagonista. Em todo momento a intensidade da equipe perdurou. Do começo ao fim."

Quanto à possibilidade de utilizar Lucas Moura e Oscar nos próximos jogos, o treinador mais uma vez se esquivou. "Só vou pensar nos jogadores quando tiver nas mãos."