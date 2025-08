Série B tem dois jogos fora da briga pelo G-4 no fechamento da 20ª rodada

Dois jogos vão encerrar, nesta segunda-feira à noite, a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Em nenhum deles estará em jogo uma vaga na zona de classificação. Na realidade, são times que buscam melhorar suas posições na tabela de classificação.

Na Arena Pantanal, o Cuiabá quer confirmar a condição de mandante para vencer o Volta Redonda, em jogo que começa às 21h30. Com 28 pontos, o time do Mato Grosso poderia chegar aos 31, em caso de vitória, e ficar em quinto lugar, perto do G-4.

O Cuiabá perdeu na rodada passada, por 1 a 0, para o Criciúma, e busca a reabilitação diante do Volta Redonda, com 21 pontos e dentro da zona de rebaixamento. O time fluminense vem se recuperando, mas ainda aparece na parte debaixo da tabela. Na última rodada, em casa, venceu por 2 a 1 o Atlético-GO.

Sem perder há cinco jogos e em grande ascensão sob o comando do técnico português Rui Duarte, o Athletic recebe o Atlético-GO, a partir das 19 horas, na Arena Sicredi, na cidade mineira de São João del Rei.

Com 23 pontos, na zona intermediária da tabela, o Athletic sonha em chegar logo aos 40 pontos para se manter na divisão na próxima temporada. Na última rodada empatou por 1 a 1 com o Paysandu, em Belém (PA).

O Atlético-GO faz campanha irregular. Não vence há três jogos e vem de empate sem gols em casa com a Chapecoense. Com 23 pontos ainda sonha em brigar pelo acesso, embora esteja, neste momento, mais perto da zona de queda.