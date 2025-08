Neto faz críticas a Rodrigo Garro após atuações no Corinthians: 'Você não está jogando nada!'

O ex-jogador Neto fez duras críticas ao rendimento de Rodrigo Garro com a camisa do Corinthians. O apresentador cobrou melhor desempenho do argentino na equipe comandada por Dorival Júnior.

Durante o programa Apito Final, da TV Bandeirantes, no domingo, Neto citou algumas estatísticas para criticar Rodrigo Garro. O meia sofreu com uma lesão no joelho esse ano, perdendo boa parte da temporada.

"Esse menino aí (Rodrigo Garro) tem uma moral maior do que deveria. Ele é bom de bola. Mas 19 jogos do Campeonato Brasileiro, um gol. Camisa 8, joga com três volantes. 11 jogos consecutivos, nenhum gol. Você é camisa 8, com três volantes para você armar a parada para o Memphis (Depay) e Yuri Alberto... 19 jogos e um gol?", indagou Neto.

"Você está de brincadeira, cara? Você não está jogando nada, irmão. No mínimo, seis gols. Eu ficava dois jogos sem fazer gol e era chamado de 'gordo', 'mercenário'. O cara tem um gol em 11 jogos. Está de brincadeira, irmão", repetiu.

Na realidade, nesta edição do Campeonato Brasileiro, Garro disputou sete partidas, sem ter marcado gols ou dado assistências. Na temporada, foram 19 jogos, com um gol e duas assistências. Ele balançou a rede pela última vez no dia 9 de março, na vitória por 2 a 1 sobre o Santos, pela semifinal do Campeonato Paulista.

No domingo, Garro começou o confronto contra o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro, no banco de reservas. Ele foi acionado pelo técnico Dorival Júnior no intervalo. Com um gol de Carrillo nos acréscimos, o time alvinegro buscou o empate em 1 a 1, em Itaquera.