Athletic e Atlético-GO empatam e continuam empatados na tabela da Série B

Apesar de estarem iguais na tabela de classificação, Athletic e Atlético-GO vivem situações opostas na Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, pela 18ª rodada, a dupla ficou no empate por 1 a 1, na Arena Sicredi, em São João Del Rei (MG), e viram suas sequências opostas aumentarem na competição. Enquanto os mineiros chegaram ao sexto jogo sem perder, os goianos vivem um jejum de cinco partidas sem triunfar.

O empate deixou ambos com 24 pontos, com o Athletic ocupando o 13º lugar, por ter duas vitórias a mais que o Atlético-GO, 14º colocado (7 a 5). Ronaldo Tavares foi quem anotou o tento mineiro e Robert igualou o marcador para o time goiano. Os dois gols da partida saíram com 10 minutos de jogo.

O duelo começou quente. No primeiro ataque, aos dois minutos, o Athletic já abriu o placar, em bela jogada coletiva, que culminou com Ronaldo Tavares apenas empurrando para as redes. A alegria mineira durou pouco tempo e o Atlético-GO empatou logo depois, aos 10. Em jogada individual, Robert fintou três marcadores e marcou um golaço.

Com o placar inaugurado cedo, o confronto ficou equilibrado, com as defesas se sobressaindo aos ataques. O time da casa teve uma leve superioridade na posse e quando venceu, Sandry viu Adriano Martins tirar o gol em cima da linha. Na reta final, o duelo perdeu intensidade e o empate caminhou sem grandes chances para o intervalo.

O Atlético voltou melhor para a segunda etapa, controlando a posse de bola e chegando com perigo. Ezequiel perdeu grande oportunidade, quando livre de marcação, cabeceou sem direção. Diferentemente do primeiro tempo, o Athletic só veio a finalizar aos 20, em chute rasteiro de Ronaldo Tavares, defendido por Paulo Vitor.

Logo depois, o duelo voltou a ganhar intensidade. Ham obrigou boa defesa de Adriel, enquanto Ronaldo Tavares mandou para fora. O que se desenhava uma reta final quente, caiu logo depois de produção. Os times sentiram a parte física, com muitos erros de passes e disputa no meio de campo, que culminaram com o empate em São João Del Rei.

O Atlético-GO volta a campo no domingo, às 18h30, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, diante do Botafogo-SP. Já o Athletic encerra a 21ª rodada na terça-feira, contra o CRB, às 19h30, no estádio Rei Pelé, em Maceió.

FICHA TÉCNICA

ATHLETIC 1 X 1 ATLÉTICO-GO

ATHLETIC - Adriel; Douglas Pelé (Wesley Gasolina), Sidimar, Marcelo Ajul e Rodrigo Gelado (Yuri); Fabrício Isidoro (Fernando Martínez), Sandry e David Braga; Wellinton Torrão, Ronaldo Tavares e Alason Carioca (Max). Técnico: Rui Duarte.

ATLÉTICO-GO - Paulo Vitor; Dudu (Valdir Jr), Adriano Martins, Pedro Henrique e Guilherme Romão; Luizão, Kauan (Shaylon) e Robert (Yuri); Federico Martínez (Ham), Daniel Lima (Ariel) e Kelvin. Técnico: Rafael Lacerda.

GOLS - Ronaldo Tavares, aos dois, e Robert, aos 10 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Douglas Pelé (Athletic) e Pedro Henrique (Atlético-GO).

ÁRBITRO - Lucas Canetto Bellote (SP).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Sicredi, em São João Del Rey (MG).