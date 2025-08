Cuiabá ganha do Volta Redonda, se reabilita e encosta no G-4 da Série B

Oscilando na Série B do Campeonato Brasileiro, o Cuiabá iniciou o returno conquistando mais três pontos. Encerrando a 20ª rodada, o time do centro-oeste não encontrou dificuldades para derrotar o Volta Redonda por 2 a 0, nesta segunda-feira, na Arena Pantanal, e encostar novamente no grupo de acesso.

Com gols de Alisson Safira e Alejandro Martínez - que fez sua estreia -, o Cuiabá chegou a 31 pontos, subindo para o quinto lugar, dois a menos que a Chapecoense. Já o Volta Redonda voltou para a zona de rebaixamento, em 17º, com 21.

Lúcido em campo, o Cuiabá controlou boa parte dos primeiros 45 minutos. Com boas trocas de passes, tinha a posse de bola e fechava bem os espaços para armar os contra-ataques. O estreante Martínez deu belo passe para Jader, que foi derrubado na área. Alisson Safira cobrou firme e abriu o marcador aos 19 minutos.

Com o placar inaugurado, o time da casa teve mais tranquilidade para ditar o ritmo. O Volta Redonda até investiu no jogo aéreo e nas bolas longas, mas nada que oferecesse perigo ao gol de Guilherme Nogueira. Na reta final, o duelo ficou faltoso, com muitas disputas no meio de campo e erros técnicos de passes.

O Volta Redonda voltou para a segunda etapa com mudanças, que deram outra dinâmica ao setor ofensivo, mas que deixava a defesa desguarnecida. David Miguel por pouco não aproveitou, parando em Jean Drosny. Na sequência, aos 12, Calebe roubou a bola e deu lindo passe para Martínez bater na saída do goleiro e ampliar para o Cuiabá.

Com dois de vantagem, o jogo ficou confortável para os donos da casa. Vendo o time carioca não mostrar poder de reação, foi ditando o ritmo, ocupando o campo de ataque e valorizando a posse de bola. Na reta final, o Cuiabá chegou próximo de marcar o terceiro, com Martínez e Nathan Cruz, mas o duelo terminou 2 a 0.

O Cuiabá volta a campo no domingo, às 16h, diante do Avaí, na Ressacada, em Florianópolis (SC). Já o Volta Redonda atua no sábado, às 20h30, contra o Novorizontino, no estádio Raulino de Oliveira, no estado do Rio de Janeiro.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ 2 X 0 VOLTA REDONDA

CUIABÁ - Guilherme Nogueira; Mateusinho (Guilherme Mariano), Bruno Alves, Nathan e Sander; Calebe (De Lucca), Denilson e Jader (David Miguel); Carlos Alberto (Juan Christian), Alisson Safira (Nathan Cruz) e Alejandro Martínez. Técnico: Guto Ferreira.

VOLTA REDONDA - Jean Drosny; Jhonny (Matheus Lucas), Gabriel Bahia, Fabrício e Juninho Monteiro (Caio Roque); André Luiz, Pierre, Raí (Léo Ceará) e PK (Chay); MV e Ítalo (Kayke). Técnico: Rogério Corrêa.

GOLS - Alisson Safira, aos 19 minutos do primeiro tempo; Alejandro Martínez, aos 12 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Jader e Guilherme Nogueira (Cuiabá); Juninho Monteiro, Gabriel Bahia e Raí (Volta Redonda).

ÁRBITRO - Maguielson Lima Barbosa (DF).

RENDA - R$ 26.759,00.

PÚBLICO - 2.062 torcedores.

LOCAL - Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).